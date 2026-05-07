Manuel García en el lanzamiento de Peña Suena en Peñalolén

Centro Cultural Chimkowe, Av. Grecia #8787, Peñalolén.

Virnes 8 de mayo – 18:00 horas.

Entrada liberada.

Cuando Jordan Salinas tenía ocho años, participó en un festival de la voz en su población La Faena, en Peñalolén, un momento que él mismo reconoce como el punto de partida de su historia musical. Hoy, más de tres décadas después, es una de las principales voces de la cumbia chilena del siglo XXI y vuelve a su comuna como embajador de Peña Suena, el nuevo programa musical de la Corporación Cultural de Peñalolén que se lanza este viernes 8 de mayo en el Centro Cultural Chimkowe. Junto a él lo acompaña Manuel García, Premio a la Música Nacional 2008 y vecino de la comuna desde hace 20 años, además de un cartel diverso que reúne a referentes de la trova, la fusión, el jazz, el folclor, el rap y el freestyle.

“Peña Suena nace para poner en valor lo que ya está sonando en Peñalolén. Es una apuesta por reconocer la diversidad musical de la comuna, articularla y darle las herramientas para que llegue cada vez más lejos”, señala Julieta Brodsky, exministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y actual Directora Ejecutiva de la Corporación Cultural de Peñalolén. “Queremos que el programa sea un espejo de esa riqueza, y que conecte a artistas, espacios y comunidad en torno a una idea simple pero potente: Peñalolén, comuna musical”.

Una red diversa y transgeneracional

Una de las apuestas centrales del programa es su red de embajadores: artistas con trayectorias destacadas que acompañan los hitos de Peña Suena y aportan a difundir y fortalecer la escena musical local. La selección reúne nombres consagrados y emergentes, géneros distintos y generaciones cruzadas, con un propósito común: poner en valor la riqueza musical que vive en la comuna.

Para el músico nacional Manuel García, el sentido del programa va más allá de lo musical. El cantautor destaca que es un proyecto que recoge las raíces y que, a través de la música, reflexiona sobre quiénes somos como cultura “en un momento muy frágil para encontrarnos a nosotros mismos como humanidad”. A su juicio, la apuesta del programa es doble: “valorar lo que tiene que decir la nueva generación y, a su vez, rescatar las tradiciones sobre las cuales nos sostenemos”. Una iniciativa, agrega, que promete revelar “joyas culturales muy valiosas, tanto para Peñalolén como para el país y el mundo”.

Junto a Manuel García y Jordan, integran la red Jorge Campos, bajista emblemático del jazz fusión chileno —reconocido por su trabajo con Congreso, Fulano y Santiago del Nuevo Extremo—; Myzty-K, vocalista de la recientemente disuelta Mamma Soul, una de las primeras bandas exclusivamente de mujeres en Chile y pionera del soul y el R&B nacional; Mira Gutiérrez, voz histórica del folclor de raíz; 22RUZZ, rapera que tras su EP debut 22 (2022) llegó a acompañar a Ana Tijoux en la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y que este 2026 formó parte del cartel de Lolla Love en Lollapalooza Chile; y Pepegrillo, bicampeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2017 y 2018, y uno de los nombres más reconocidos del freestyle en Chile. Todos los embajadores comparten un mismo arraigo con Peñalolén —nacieron, crecieron o han vivido largos años en la comuna— y sus trayectorias son testimonio del recorrido que el programa busca impulsar: del escenario al barrio, y del barrio al escenario.

Lanzamiento en el marco de A Cielo Abierto

El lanzamiento de Peña Suena se realizará en el marco de A Cielo Abierto, la fiesta comunitaria de Peñalolén que combina música en vivo, juegos, foodtrucks, emprendimientos locales y arte en una jornada al aire libre y gratuita, con presentaciones desde la azotea del Centro Cultural Chimkowe. El evento, que nació a fines de 2025 con un concierto de Beatlemanía, continuó este año con la despedida de Mamma Soul y siguió con la cumbia reggaetón de La Guay (ex Villa Cariño), llega ahora a su cuarta edición y se consolida como la gran fiesta de la comuna, un panorama gratuito y abierto a todo público.

La jornada del 8 de mayo contempla presentaciones de 22RUZZ y Pepegrillo, y como acto simbólico de inicio del programa, los embajadores preparan una sorpresa musical en conjunto.