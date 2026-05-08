Filme “Katzelmacher” de Fassbinder en Cineteca de la U. de Chile

Plataforma Cultural del Campus Juan Gómez Millas, Ágora del Cine, 2º piso. Av. Grecia 3401, Ñuñoa.

Jueves 14 de mayo – 18:00 horas.

Entrada liberada, por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

En “Katzelmacher”, de Rainer Werner Fassbinder, el desencanto se manifiesta a través de la repetición y el encierro, en sintonía con una Alemania aún marcada por tensiones sociales no resueltas y por la presencia creciente de trabajadores migrantes. Fassbinder construye aquí un universo detenido, donde los vínculos entre los personajes no ofrecen salida y se ven atravesados por dinámicas de exclusión y violencia latente.

Cuatro jóvenes parejas pasan sus días entre el tedio y la rutina en un barrio alemán, hasta que la llegada de Jorgos, interpretado por R. W. Fassbinder, altera su frágil cotidianidad. Su presencia despierta tensiones latentes que exponen la hostilidad del grupo frente a lo diferente. Con una puesta en escena austera y repetitiva, la película convierte esa quietud en un retrato incisivo de la alienación y el racismo cotidiano. “Katzelmacher” destaca como obra representativa del Nuevo Cine Alemán.