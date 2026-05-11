Músico Eduardo Soto en Centro Cultural de Castro

Teatro del Centro Cultural de Castro, Ignacio Serrano 320, Castro.

Jueves 14 de mayo – 19:00 horas.

Entrada liberada.

En una noche de música en vivo y a banda completa, el cantautor Eduardo Soto presentará su sexto disco Canciones Pendientes.

La velada contará con la participación de Gabilú, Medicentuna, Saruy Concha (Pájaros Kiltros), Mari Trinos (Trinos&Nena), además de quienes conforman la banda Fernando Soto, Nicolás Perales, y Daniel Solis (Nave Banda).

El proyecto es financiado a través del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2025, cuenta con el apoyo la Municipalidad de Castro, el Centro Cultural de Castro, el sello independiente Casa Robot, el Festival Isla Sonora, además de la colaboración de Revista La Máquina Medio, el programa Mundo Vivo de ADN Radio, La Pica´del Capitán y Humos de Chiloé.

Desde el viernes 8 de mayo, Canciones Pendientes estará disponible completo en todas las plataformas digitales con la finalidad de generar conexión con las personas mediante la escucha y que la experiencia los motive a ser parte del lanzamiento presencial.

Al respecto, Eduardo Soto señala: “En el contexto de ejercer el oficio de la música desde un territorio insular, este disco lo planteo y presento como un gesto de afirmación: seguir escribiendo, cantando y compartiendo canciones como una manera de habitar y sostener el oficio a través de proyecto artístico mancomunado. Por eso mismo, es una actividad abierta a todo público, niños, jóvenes y personas mayores, para que nos encontremos y disfrutemos de la música”.

Música en la vida insular

Canciones Pendientes surge de la necesidad de sacudirse canciones guardadas durante años, de enfrentar los pendientes creativos no como una deuda, sino como una forma de cuidado personal y continuidad artística.

Compuesto por siete canciones, el álbum se construye desde una mirada íntima, con un lenguaje directo y distintos estados emocionales transitando por un universo sonoro cercano al indie folk y al pop contemporáneo, incorporando, por momentos, bases electrónicas.

Sus canciones nacen del tránsito entre lo urbano y lo rural en un contexto insular, de la experiencia del aislamiento, que se vio acentuada durante la pandemia y la postpandemia dejando registro de cómo el autor vive, siente y habita su tiempo y su territorio.

“Fátima” es la puerta de entrada al disco, condensando su tono íntimo y estableciendo una relación directa entre canción, experiencia cotidiana y territorio vivido. Fátima es una playa ubicada en la ciudad de Ancud, vinculada a una caleta antigua del borde costero, donde los últimos inviernos, Eduardo se paseaba por la playa contemplando y tomando respiros como una forma de disipar la bruma emocional.

El segundo tema, “Pajarillo Errante” es interpretado en colaboración con el cantautor rancagüino Nico Carreño, en un diálogo vocal armónico y “rapeado”, casi conversado. Ambas voces se entrelazan sobre una percusión electrónica y guitarra acústica, desplegando una sensibilidad contemporánea en sus formas y ritmos. Esta canción de tradición hispanoamericana y amplia circulación en el continente desde comienzos del siglo XX, llega a Soto a través de la voz de Rosario Hueicha, referente fundamental del canto popular chilote.

Por su parte, la canción “Viento” incorpora un texto de autoría de la escritora, poeta, profesora de música y cantautora ancuditana, Varsovia Viveros, quien cedió el uso de su obra para la creación de esta composición musical. La pieza retrata el habitar de Chiloé desde una mirada íntima y territorial, evocando los años en que Varsovia recién llegaba al archipiélago a comienzos de la década de 1980.

De esta forma, Canciones Pendientes deja registro de un habitar, mostrando paisajes interiores y exteriores que dialogan con el territorio. Una insularidad expresada en casas cerradas y ventanas abiertas después del llanto, aves errantes que no logran alzar el vuelo, terminales, monedas, cuadernos olvidados, pantanos, barrancos, viento, lluvia y mar.

Trayectoria musical

Eduardo Soto Ruiz es un cantautor nacido en el archipiélago de Calbuco y con una vida posterior en Ancud y Castro. Su música nace desde el territorio insular, fusionando el folk, la canción de autor y elementos del pop acústico. Ha publicado cinco discos, entre ellos Eduardo Soto (2010), Indómito (2012), Desaprender (2014), Canciones 2010-2016 (2016) y El Sueño de los Coihues (2022), este último financiado por el Fondo de la Música.

Su trabajo ha sido presentado en escenarios y festivales tanto nacionales como internacionales: Rockódromo, Teatro del Lago, Teatro Municipal de Ancud, Teatro Municipal de Quilpué, Sala Valparaíso Profundo, Enlightened Studios (Florida, EE.UU.), Radio Pública Ecuador, entre otros.

Su propuesta ha sido destacada por su identidad lírica ligada a los paisajes del sur de Chile y una sonoridad acústica cuidada, centrada en la guitarra y la voz. A la fecha, ha compartido escenario con diversos cantautores y cantautoras como Manuel García, Gepe Juanjo Montecinos, Pablo Morales, Magdalena Matthey, Daniela Aleuy, Tamara Quijada, Gabilú y Kennya Comesaña.

Créditos Canciones Pendientes

Autoría (letra y música): Eduardo Soto

Arreglos: Eduardo Soto / Fernando Soto Ruiz

Voz principal y guitarra electroacústica: Eduardo Soto

Voces: Nico Carreño y Medicentuna

Guitarra eléctrica: Fernando Soto Ruiz

Producción musical: Eduardo Soto / Fernando Soto Ruiz

Grabación, mezcla y masterización: Musiclick Producciones

Estudio: Musiclick (Puerto Montt)

Letra “Pajarillo Errante”: Tradicional

Letra “Viento”: Varsovia Viveros

Arte y diseño: Kid Rodo @kidrodo

Fotografías: Antonella Torti del Fierro @antonellatorti

Dirección creativa / co-creación visual: Eduardo Soto @camaritadispersa

Año de producción: 2025–2026