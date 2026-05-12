Exposición “Diez Mil Toneladas al Hombro” en Iquique

Museo Regional de Iquique CORMUDESI, Baquedano 951, Iquique.

Inauguración: Viernes 15 de mayo – 12:00 horas.

Hasta el 24 de julio.

El archivo inédito del reconocido dirigente portuario iquiqueño Jorge Silva Berón será el eje de la exposición “Diez Mil Toneladas al Hombro”, muestra compuesta por tres obras de gran formato que reinterpretan más de un siglo de historia del trabajo marítimo-portuario chileno desde el arte contemporáneo.

El proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondart Regional, Línea Identidad Regional, Convocatoria 2025.

La exposición articula arte visual, memoria sindical y patrimonio documental, rescatando fotografías, documentos y registros históricos vinculados a la tradición de los cargadores de saco, estibadores y trabajadores marítimos de Iquique.

A través de fotografía, impresión textil, intervención pictórica y materialidades asociadas al mundo de la estiba, la muestra releva el valor histórico y social de una tradición fundamental para el desarrollo portuario del norte de Chile.

Jorge Silva Berón, histórico dirigente de los estibadores de Iquique, Chile y el continente, ha resguardado durante décadas un importante archivo documental y fotográfico sobre la organización sindical portuaria.

Parte de ese material fue investigado, seleccionado y contextualizado por el historiador Camilo Santibáñez Rebolledo, académico de la Universidad de Santiago de Chile, junto a la artista visual Claudia Moreno Pastenes, responsable de la propuesta artística de la exposición.

Junto a la exhibición, se presentará además una plataforma web de acceso público que pondrá a disposición parte importante de este archivo histórico, permitiendo preservar y difundir documentos, fotografías y registros inéditos sobre la historia social del trabajo marítimo y la organización sindical portuaria en Chile.