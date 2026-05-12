Caos en liceo de Talcahuano: funcionarios heridos y 14 estudiantes detenidos tras pelea masiva
El liceo suspendió la permanencia de los cursos involucrados y pidió el retiro anticipado de estudiantes de cuarto medio tras la gresca.
Un partido de fútbol entre alumnos de cuarto medio terminó en una violenta pelea masiva al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano, dejando —según información preliminar— siete funcionarios lesionados y 14 estudiantes detenidos.
La riña comenzó durante el primer recreo, cuando un grupo de escolares empezó a golpearse en el patio y luego continuó en pasillos del establecimiento, según registros grabados por los propios estudiantes. Inspectores, profesores y paradocentes intentaron intervenir, pero varios terminaron heridos en medio del descontrol.
Carabineros informó que hubo dos docentes y cinco paradocentes lesionados, además de la detención de tres alumnos de 18 años, diez de 17 y una estudiante también mayor de edad. Todos fueron trasladados a constatar lesiones, inicialmente catalogadas como leves.
A través de un comunicado firmado por el rector Cristián Acuña, el liceo informó que activó sus protocolos internos, separó a los involucrados y coordinó el procedimiento con Carabineros. También resolvió retirar durante la jornada a los estudiantes de cuarto medio como medida preventiva.
El episodio volvió a evidenciar la presión que enfrentan los establecimientos educacionales ante peleas cada vez más violentas, donde docentes y asistentes terminan actuando como primera línea para contener crisis dentro de las salas y patios escolares.
Una masiva peleaen el Liceo La Asunción de Talcahuano.
El hecho dejó docentes lesionados y 14 estudiantes detenidos tras una riña ocurrida durante un recreo.
Carabineros y el establecimiento activaron protocolos tras el incidente.
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— Aurora Noticias (@auroranoticias_) May 12, 2026