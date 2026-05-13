Rock de Concepción con tributo sinfónico en Penco

Gimnasio Municipal de Penco, Freire 301-399, Penco.

Viernes 15 de mayo – 16:30 horas.

Gratis.

El concierto “Rock de Concepción: Tributo a Música Penquista” es un evento organizado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) en el marco de la temporada de conciertos por sus 35 años. La apertura de puertas será a las 16.00 horas.

La iniciativa, que da inicio a la temporada de conciertos por los 35 años de la UCSC, corresponde a un regalo cultural de la Universidad para la comunidad de Penco, en reconocimiento a su historia y espíritu resiliente tras los incendios registrados durante enero de 2026.

En ese contexto, el rector de la UCSC, Cristhian Mellado, destacó que “en el marco de los 35 años de nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción, este concierto en la ciudad de Penco representa una expresión concreta de nuestro compromiso con el territorio”.

Asimismo, señaló que “como Universidad, entendemos la cultura también como un gesto de encuentro y un regalo que ponemos a disposición de las personas, especialmente de aquellas comunidades que, como Penco, han construido su historia desde la fortaleza y la resiliencia”.

La jornada comenzará con una feria de emprendedores de Penco y de la UCSC, para luego dar paso al concierto principal encabezado por la Orquesta Clásica UCSC, que presentará un tributo sinfónico a la música penquista. Como telonero se presentará el conjunto folclórico Peyahuen UCSC, con repertorio inspirado en ritmos y tradiciones chilenas.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, valoró la realización de esta actividad cultural en la comuna, señalando que “es muy importante que la Universidad Católica de la Santísima Concepción extienda desde el aula hacia la cultura actividades como esta, que permiten acercar la música y el arte a la ciudadanía”. Además, agradeció el gesto de la Casa de Estudios, especialmente hacia las comunidades afectadas por los incendios forestales, indicando que “a través de la música se puede reactivar y generar un espacio armónico y de cariño en la zona afectada”.

La invitación es abierta a toda la comunidad. La entrada es liberada hasta completar aforo y no se requiere inscripción previa.