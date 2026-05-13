Nueva agresión a ambientalista en Magallanes reabre preocupación por violencia contra activistas

La agresión sufrida por el dirigente ambientalista y guía turístico Cristóbal Sepúlveda en Punta Arenas volvió a encender las alertas en torno a los niveles de violencia que enfrentan activistas y dirigentes sociales en la región, particularmente quienes mantienen exposición pública en conflictos medioambientales.

La ONG “No + Zonas de Sacrificio” denunció que Sepúlveda fue atacado el pasado domingo por tres sujetos a las afueras de un local de Punta Arenas, resultando con lesiones de gravedad, entre ellas fractura de base de cráneo, fractura del hueso petroso y lesiones maxilares. Tras la agresión, el ambientalista permanece actualmente hospitalizado.

Según indicó la organización, el ataque habría ocurrido “de forma premeditada” y sin provocación previa. Los hechos fueron registrados, y parte del material ya se encuentra en manos de Fiscalía y Carabineros, mientras la investigación permanece en desarrollo.

Aunque hasta ahora no existe confirmación de un vínculo directo entre la agresión y causas medioambientales, la situación adquiere especial sensibilidad debido a que Sepúlveda ya había denunciado anteriormente episodios de hostigamiento asociados a su labor ambiental.

En las últimas semanas, el dirigente había retomado visibilidad pública por cuestionamientos relacionados con la protección de pingüinos en Isla Magdalena, una de las zonas emblemáticas del turismo y conservación en Magallanes.

Más allá de las motivaciones específicas del ataque, el caso vuelve a abrir una discusión sobre las condiciones en que dirigentes sociales y ambientales desarrollan su trabajo en regiones donde conflictos ligados a territorio, conservación y desarrollo económico suelen adquirir alta exposición pública.

El hecho también reabre interrogantes respecto a las garantías democráticas para la participación y el debate público en torno a temas ambientales, especialmente cuando dirigentes o activistas comienzan a enfrentar episodios reiterados de violencia, amenazas o agresiones físicas.

Desde la organización ambientalista manifestaron su preocupación por la gravedad de los hechos y solicitaron que la investigación permita esclarecer rápidamente las responsabilidades detrás del ataque.