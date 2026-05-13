Futuro en marcha: nacen dos crías de tití cabeciblanco, el regreso del ñandú y protección del peumo

Como cada semana, en Futuro en marcha reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Nacen en Buinzoo dos crías de tití cabeciblanco, uno de los primates más amenazados del planeta

El Bioparque Buinzoo anunció el nacimiento de dos crías mellizas de tití cabeciblanco (Saguinus oedipus), una especie endémica de Colombia catalogada en peligro crítico de extinción, debido a la deforestación y el tráfico ilegal de fauna. Reconocido por su distintivo mechón blanco, este pequeño primate enfrenta una drástica disminución de sus poblaciones silvestres, por lo que el nacimiento representa un importante avance para los programas internacionales de conservación y reproducción ex situ.

Desde Buinzoo destacaron que las nuevas crías refuerzan el trabajo que realiza la institución para proteger especies altamente amenazadas y sensibilizar sobre la urgencia de conservar la biodiversidad latinoamericana.

La lenta vuelta del ñandú: el esfuerzo colectivo de conservación

Las estepas del Parque Nacional Patagonia volvieron a llenarse de movimiento este otoño. Un total de 39 ñandúes fueron liberados entre marzo y abril en el Valle Chacabuco, en la Región de Aysén, como parte de un ambicioso programa de recuperación impulsado por Rewilding Chile junto a Conaf, SAG, la Reserva Quimán, Carabineros y el Ejército. La iniciativa nació en 2014, cuando el valle comenzaba su transición desde estancia ganadera a parque nacional, y hoy se ha transformado en una red de conservación que incluso incorpora colaboración internacional. Este año participaron representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, interesados en replicar la experiencia chilena para rescatar al suri, la subespecie de ñandú del norte que enfrenta un escenario crítico en Perú.

Pero el proyecto no busca únicamente aumentar la población de una especie amenazada. Los ñandúes cumplen un rol ecológico clave en la regeneración de los ecosistemas patagónicos, dispersando semillas mientras recorren enormes distancias por la estepa. Por eso, tras cada liberación comienza también un trabajo silencioso de monitoreo y seguimiento satelital para estudiar cómo vuelven a integrarse al territorio.

En las jornadas participaron además comunidades de Chile Chico, Puerto Ingeniero Ibáñez, Villa Cerro Castillo y Cochrane, reflejando cómo la conservación comenzó a convertirse también en una tarea colectiva y emocional para quienes habitan la Patagonia.

Científicos avanzan en nuevas estrategias para proteger al peumo frente a la sequía

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias reveló que el peumo, especie clave de los bosques esclerófilos chilenos, enfrenta serias dificultades para sobrevivir a largo plazo, debido a que sus frutos no toleran la deshidratación ni el almacenamiento prolongado, un problema que se agrava en años de sequía, cuando los árboles prácticamente dejan de fructificar. La investigación, liderada por la ingeniera agrónoma Viviana Darricarrere y publicada en la revista Plants, analizó cómo el calor y la pérdida de humedad deterioran rápidamente los tejidos y las reservas energéticas del fruto, reduciendo su capacidad de germinación.

El trabajo concluyó que la refrigeración ayuda a ralentizar el deterioro, aunque no es suficiente por sí sola, y plantea nuevas estrategias para conservar el material reproductivo de una especie considerada fundamental para la restauración ecológica y la resiliencia de los bosques mediterráneos frente al cambio climático.