Concurso de Composición Musical Luis Advis 2026

Hasta el 5 de agosto.

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Hasta el 5 de agosto estará abierta la convocatoria para la edición 2026 del Concurso de Composición de Obras Musicales Luis Advis, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo para el Fomento de la Música Nacional y junto a la Seremi de las Culturas de Tarapacá, que rinde homenaje a la figura del destacado compositor nacional nacido en Iquique.

El certamen -que ya suma 22 años- reconoce a compositoras y compositores nacionales en tres géneros: música docta, música popular y música de raíz folklórica.

Para esta versión, cada uno de los géneros recibirá obras originales e inéditas en los siguientes estilos: tonada en música folklórica, balada en música popular y composiciones para charango y orquesta en el caso de música docta.

Quienes resulten seleccionados como finalistas podrán presentar la obra participante en vivo, en un concierto a realizarse en la Región de Tarapacá. Allí podrán optar a los siguientes reconocimientos: $6.000.000 primer premio; $4.000.000 segundo premio y $3.000.000 tercer premio. Adicionalmente, las obras finalistas en los géneros popular y folklórico, que no obtengan los premios anteriores, recibirán $1.000.000.

Pueden postular personas naturales de nacionalidad chilena o extranjera residentes en Chile, con cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, mayor de 18 años.