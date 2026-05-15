Presentación del libro “La noche eterna de Emilio Cruz” de Octavio Hernández

Museo de Santiago Casa Colorada, Merced 860, Santiago.

Sábado 16 de mayo – 11:30 horas.

Corrían los últimos días del año 2025 y un joven escritor oriundo de Antofagasta recibía el Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral, codiciado reconocimiento al talento inédito. Octavio Hernández, cineasta nacido en 2001 en el desierto nortino, ganaba por primera vez un concurso gracias al cuento “La noche eterna de Emilio Cruz”.

Este galvano despertó el interés de Ediciones del Gato, editorial independiente con diez años de vida y más de cuarenta publicaciones. Y esta casa sabe de premios. En 2017 obtuvo el Premio Municipal de Santiago con una novela juvenil y en 2025 el Premio Marta Brunet.

Pocos meses después, el primer libro publicado de Octavio Hernández estaría en sus manos. “La noche eterna de Emilio Cruz” es una antología con diez cuentos de terror que transcurren no solo de noche sino también a plena luz del día, bajo el sol inclemente del desierto o en las calles brumosas de la capital, donde lo insólito se mezcla con lo macabro.

“Publicar estos diez relatos significa terminar un largo proceso de escritura y corrección. Es un alivio momentáneo para enseguida adentrarse en otra incertidumbre: la recepción del querido lector. Tengo la esperanza de que los cuentos sepan espantar, emocionar y asombrar”, comenta Octavio Hernández a pocas horas de la presentación de su primer libro, que será presentado por la escritora Lilian Flores Guerra.

Acerca de Octavio Hernández

Escritor y cineasta nacido en 2001 en Antofagasta, Chile. En 2025 obtuvo el Premio Municipal de Santiago Juegos Literarios Gabriela Mistral, género cuento, y en 2022 una mención honrosa en el mismo certamen. En 2020 participó del Taller Corte y Corrección, del escritor argentino especializado en terror Marcelo di Marco. Algunos de sus relatos han sido publicados en las revistas Fin y Origami, y en el diario La Capital, de Mar del Plata, Argentina. “La noche eterna de Emilio Cruz” (Ediciones del Gato, 2026) es su primer libro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Museo de Santiago Casa Colorada (@museodesantiago)