Banda japonesa ATARASHII GAKKO! en Teatro Caupolicán

Teatro Caupolicán, San Diego 850, Santiago.

3 de diciembre.

Entradas AQUÍ.

El grupo femenino japonés ATARASHII GAKKO!, el próximo mes de diciembre llegará por primera vez a Latinoamérica. Su arribo a Chile se materilizará el 3 de diciembre, con un show programado en el Teatro Caupolicán, cuyas entradas estarán disponibles desde las 10.00 AM del viernes 15 de mayo vía Puntoticket.

La banda debutó comenzó su camino internacional en 2021 con el sencillo Nainaina, convirtiendose rápidamente en uno de los espectáculos más electrizantes de la escena mundial. Su canción Otona Blue lanzado en 2023, se volvió viral con más de 3.300 millones de reproducciones en Tikttok, y ese mismo año debutó en la televisión estadounidense en Jimmy Kimmel Live!. Al año siguiente encabezaron el escenario Gobi en Coachella, siendo aclamado por la critica y sus fans.

Han completado una gira mundial que abarcó 33 ciudades, y reuniendo más 110.000 fans, por lo que su llegada a Latinoamerica se hacia inminente, ya que su base de fans ha crecido rápidamente en la región. Además recientemente han estrenado Chanka Chanka, nuevo single, que reinventa la cultura folclórica japonesa desde una perspectiva moderna y orientada a la música de club.

Este 2026 marca el año de mayor expansión de ATARASHII GAKKO! en el escenario mundial hasta la fecha, con presentaciones que abarcan Norteamérica, Europa y Latinoamérica.