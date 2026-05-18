5° Concurso Internacional de Novela Negra “Puerto Negro 2026”

Hasta el 4 de junio.

Para más información sobre las bases y el proceso de postulación, los interesados pueden escribir al correo: concursopuertonegro@unab.cl.

La Universidad Andrés Bello anunció la apertura oficial de la convocatoria para la quinta edición del Concurso Internacional de Novela Negra “Puerto Negro 2026”, una iniciativa que se ha consolidado como una plataforma de proyección para escritores emergentes y consolidados del género policial y criminal.

El certamen, organizado por el Departamento de Humanidades, la Licenciatura en Letras y la Facultad de Educación y Humanidades de la casa de estudios, invita a autores y autoras de Chile y del extranjero, mayores de 18 años, a participar con obras originales e inéditas escritas en castellano.

La convocatoria estará abierta desde el 20 de abril hasta el 4 de junio de 2026, periodo en el cual los participantes deberán enviar sus novelas en formato digital, cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

Uno de los principales atractivos del certamen es su premio: la publicación de la obra ganadora en Chile a través de Editorial LOM, junto a un reconocimiento económico de $1.000.000, además de distinciones para las obras finalistas.

El jurado de esta edición estará compuesto por destacadas figuras del ámbito literario: la escritora Sonia González, el escritor Juan Angulo —ganador de la primera versión del concurso— y el escritor argentino Loyds, quienes tendrán la misión de seleccionar la obra ganadora mediante un proceso de deliberación confidencial e inapelable.

Desde su creación, “Puerto Negro” ha buscado fomentar la escritura y visibilizar nuevas voces dentro del género negro, consolidándose como un espacio relevante dentro del panorama literario hispanoamericano.

Además del concurso literario, la programación cultural de “Puerto Negro” continuará durante agosto y septiembre con el estreno de la tercera temporada del podcast “Puerto Negro”, centrado en literatura negra y criminal, junto a una nueva muestra de cine y un festival dedicado al género policial y de suspenso. En ese mismo contexto, también se realizará el lanzamiento oficial de la novela ganadora del concurso, fortaleciendo el vínculo entre literatura, audiovisualidad y difusión cultural.

Los resultados serán comunicados a través de los canales oficiales de la Universidad Andrés Bello, y los finalistas serán invitados a la ceremonia de premiación en el marco de la Semana de Novela Negra “Puerto Negro”.