Antonio Monasterio Ensamble, Prehistóricos, Ruzzi y Astronautiko en Teatro ICTUS

Teatro Ictus. Merced 349, Barrio Lastarria, Metro Bellas Artes.

20 de mayo, 3, 4 y 24 de junio.

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Hace dos años que Teatro ICTUS se abrió a la disciplina de la música. Con el Ciclo Íntimos ICTUS busca ampliar la práctica artística al interior de la sala, a propósito de los vínculos entre la música y el teatro.

La experiencia íntima que se ha formado entre las bandas y sus públicos, se da de manera única e irrepetible y el teatro quiere que esa potencia siga complementando su cartelera.

A continuación la cartelera completa de ciclos musicales de mayo y junio.

“Antonio Monasterio Ensamble”

Por primera vez llega al teatro a una de las bandas más innovadoras y refrescantes de Chile y el sur del mundo. Antonio Monasterio Ensamble domina el arte de la simplicidad a través de la complejidad, entregando hermosos y únicos sonidos a través de una exploración musical compleja basada en timbres, ritmos y métricas. Antonio Monasterio Ensamble es una experiencia musical intensa y profunda que renueva lo que sabemos sobre el jazz y la música del mundo.

En esta fecha la banda hará un recorrido por su repertorio reciente, junto a un adelanto exclusivo de su próximo disco “Haruki”. La propuesta explora cruces entre el jazz contemporáneo y diversas influencias sonoras, profundizando en nuevas texturas, dinámicas colectivas y espacios de improvisación.

Ficha artística

Guitarra traspuesta: Antonio Monasterio

Batería: Cristian Baltazar

Contrabajo: Felipe Ovalle

Guitarra eléctrica: Nicolas Reyes

Saxofonista: Franco Ortiz

Piano: Santiago Hernandez

Coordenadas

Miércoles 20 de mayo – 20.00H

Teatro Ictus. Merced #349, Barrio Lastarria

Duración: 1 hora 15 minutos

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Entradas: $20.000 general

“Prehistóricos”

Prehistöricos es una banda chilena de pop indie formada en Santiago hace más de 15 años, reconocida por su sonido melódico, letras nostálgicas y una estética sensible ligada al pop alternativo latinoamericano. Después de dos fechas sold out el 2024 en nuestra sala, vuelven con el lanzamiento de su nuevo disco “Rosal”, un disco donde amor, pérdida y deseo conviven como un jardín oscuro y vivo. En este concierto, la banda se despide de Chile antes de su gira por Perú y México.

Ficha artística

Voz y composición: Tomás Preüss

Guitarra: Nicolás Tapia

Teclado: Pablo Chepillo

Voz: Isidora Pérez

Batería: Javier Escobar

Producción: Camila Ibañez

Coordenadas

Miércoles 3 de junio – 20.00 H

Teatro Ictus. Merced #349, Barrio Lastarria

Duración: 1 hora 30 minutos

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Entradas: $15.000 general

“Ruzzi” – México

Marian Ruzzi es multiinstrumentista, compositora, arreglista, productora y cantante mexicana. La artista llega con un concierto cercano y especial, recorriendo parte de su universo musical marcado por la experimentación sonora, la sensibilidad pop y una identidad artística muy particular. Nominada a Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy® 2025, ha trabajado junto a importantes nombres de la música latina como Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Esteman y RBD.

Ficha artística

Esteban Acuña, Stephanie Dönicke, Mariana Ruiz

Coordenadas

Jueves 4 de junio – 20.00 H

Teatro Ictus. Merced #349, Barrio Lastarria

Duración: 1 hora 10 minutos

Entradas AQUÍ

Precios: $20.000 general

“Astronautiko”

Completando el cartel de confirmados para el Lollapalooza 2026, Nicolás Diaz, mejor conocido como Astronautiko, llega por primera vez a nuestra sala con un concierto en formato banda. A su corta edad, Astronautiko destaca por su estilo propio a través de la exploración de varios géneros musicales como el rap, el trap, la bachata, el bolero, el pop y el folk urbano.

Coordenadas

Miércoles 24 de junio – 20.00 H

Teatro Ictus. Merced #349, Barrio Lastarria

*Próximamente entradas a la venta