Documental “Natural Mystic Festival”

Vía YouTube.

En el año 2001, el Estadio Nacional fue el epicentro de un evento único en la historia del reggae chileno con una alineación impensada para la época: The Wailers, Gondwana y Los Fabulosos Cadillacs se reunieron en una sola jornada bajo el primer “Natural Mystic Festival” que convocó a más de 60 mil personas. Hoy, tras décadas de custodia de ese material, se estrenó el documental homónimo que revive un hito que consagró el género como uno de masas en territorio chileno.

El documental “Natural Mystic Festival” no solo es el registro de un concierto, sino una cápsula del tiempo. La obra relata el contexto socio cultural en que se desarrolló este evento en la voz de algunos de sus protagonistas, en una época en que el reggae copaba la programación radial de la mano de Gondwana y generaba una cobertura mediática sin precedentes con su mensaje estrechamente vinculado a la cultura Rastafari.

“El Natural Mystic no fue solo un festival, fue una experiencia espiritual colectiva que nunca se volvió a repetir con esa mística y esa masividad. Recuperar este material es devolverle a la cultura chilena una pieza clave de su historia musical; es un acto de justicia con quienes cimentaron el camino del reggae chileno”, comentó el equipo detrás de la producción del film.

Un rescate de archivo invaluable

La investigación -que comenzó en el año 2017- significó una recopilación exhaustiva de material de archivo en diarios impresos de la época y restauración de cintas originales guardadas por casi 25 años.

El proceso implicó un trabajo colaborativo con protagonistas que fueron parte del evento, tanto en su primera línea como desde la técnica, quienes se sumaron al proyecto aportando con material fotográfico, audiovisual, sonido, y relatos de una experiencia única. El resultado es un viaje que permite a las y los espectadores sumergirse en la época dorada del reggae a través de este evento que, hasta hoy, se consideraba memoria perdida.

El film destaca la masividad de una escena que en 2001 demostró estar a la altura de los grandes festivales del mundo, posicionando a Chile como una plaza obligatoria para el reggae internacional.

Dirigido por Ignacio Rojas y Rodrigo Bravo, el documental fue liberado de forma gratuita para todo el mundo el lunes 11 de mayo, a través del canal de YouTube de Fina Estampa, en una fecha cargada de simbolismo al ser el día en que se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Bob Marley.