Documental sobre Delfina Guzmán en Quintero

Centro de Actividades Comunitarias, Luis Orione 225, Quintero.

Viernes 22 de mayo – 18:00 horas.

Tras dos funciones con alta participación de público, el ciclo de cine chileno en Quintero continúa este mes de mayo con un documental sobre la icónica actriz nacional Delfina Guzmán. La película se proyectará con entrada liberada e ingreso por orden de llegada.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además del auspicio de la Municipalidad de Quilpué y la colaboración de EFE Trenes y la Municipalidad de Villa Alemana.

Dirigida por Ricardo Carrasco Farfán y construida a partir de un amplio material de archivo y testimonios de la propia actriz, además de personas cercanas a su extensa trayectoria, Delfina: ¡Cállese, apúrese y no se luzca! es una película especial para quienes crecieron viendo sus trabajos actorales y mantienen un profundo cariño por su figura.

Al respecto, el director señala: “Más que una película sobre una actriz, es un viaje profundamente humano hacia la memoria, la fragilidad, la lucidez y la enorme fuerza interior de una mujer que ha atravesado la historia cultural de Chile con una voz única y rebelde. Es una película que conmueve, que hace reír y reflexionar, pero sobre todo que deja una sensación difícil de olvidar: la de haber compartido un momento íntimo con alguien profundamente libre. Ver Delfina es encontrarse también con nuestras propias memorias, con el paso del tiempo y con aquello que todavía nos emociona del ser humano”.

La producción fue realizada por su hijo, Joaquín Eyzaguirre, y tardó cuatro años en realizarse. Con una duración de 80 minutos, el documental explora la intimidad de la actriz a través de emotivos recuerdos que recorren distintos momentos de la vida de Delfina.

A través de su voz, archivos y memorias, el documental reconstruye el itinerario de una mujer que rompió moldes, desafió la moral de su tiempo y pagó el precio de su libertad. Se trata de un retrato íntimo sobre la vejez, el arte y la inquebrantable voluntad de ser uno mismo.

Tras esta función, se llevará a cabo la última proyección del ciclo de cine chileno en Quintero, donde se exhibirá Me rompiste el corazón, película dirigida por Boris Quercia y protagonizada por Daniel Muñoz, quien interpreta a Roberto Parra y sus andanzas de amor con la Negra Ester.

La actividad se realizará el viernes 29 de mayo a las 18:00 horas en el Centro de Actividades Comunitarias, con entrada liberada e ingreso por orden de llegada.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.