Obra de danza “Estado #3” en Valparaíso

Parque Cultural de Valparaíso, Cárcel 471, Valparaíso.

Jueves 28 y viernes 29 de mayo.

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El montaje de danza Estado #3 convoca al espectador “a salir de la productividad diaria para entrar a un espacio de escucha, atención y presencia compartida, para divagar en torno a la simpleza de algunas preguntas: ¿qué se toca cuando se toca? ¿Cuál es la potencia de la cercanía y la piel en estos tiempos?”, informó la producción a través de un comunicado.

Trilogía. Estado #3 es la segunda parte de una trilogía que se inició tras la pandemia con el montaje F.A.S.E 0 (2021). Ambas obras tuvieron como base una investigación y residencia artística, realizada en San Pedro de Atacama, que “vinculó la danza con la observación del cosmos y las leyes que rigen la cercanía de los cuerpos celestes y también humanos”.

Estado #3, en especial, coloca “una mirada aguda, estética y política sobre el fenómeno de la pérdida de lazos sociales y el aumento del individualismo, originado en el aislamiento que dejó instalado, irreversiblemente, un modo de vinculación humana despojado de contacto físico”. Y apunta a “las nuevas formas de construir vínculos sensibles, las maneras de tocar o la imposibilidad de hacerlo”.

Sus directoras, Soledad Medina y Marta Nuñez, señalan que esta pieza permite “volver a las interrogantes que se iniciaron en el desierto de Atacama” e “insistir en que el cuerpo es el territorio donde aún es posible recuperar lo común. En un contexto que tiende a la fragmentación, proponemos el roce no como un mero gesto técnico, sino como una herramienta política y sensible para volver a reconocer nuestra relación con el otro”.

El elenco de Estado#3 está conformado por Cristóbal Corvalán, Cristián Reyes y An Devenires. Todo el proceso de creación y actualización de la línea investigativa de la obra fue realizado en colaboración con la Sala Santo Domingo de Valparaíso.