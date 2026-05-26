Documental “Quién pronunciará por última vez mi nombre” en Villa Alemana

Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago 674, Villa Alemana.

Jueves 28 de mayo – 19:00 horas.

En el marco de su programación 2026 y como parte del proyecto financiado por el Fondo de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), la productora Dereojo Comunicaciones inició un ciclo de mediación audiovisual en la Región de Valparaíso, enmarcado en “Hilonegro: archivo audiovisual Dereojo Comunicaciones 1998–2026”, con una nueva fecha en la comuna de Villa Alemana.

La actividad contempla la exhibición del mediometraje documental, seguida de un conversatorio con invitados.

Hilonegro tiene por objetivo rescatar, catalogar, digitalizar, poner en valor y difundir un archivo audiovisual patrimonial único, en gran medida inédito, construido a lo largo de 27 años de producción audiovisual independiente de la casa productora

La jornada contará con la participación confirmada de Patricio Muñoz, productor ejecutivo del proyecto, y Guillermo González, director del documental.

El mediometraje propone una aproximación íntima a la vida y legado de Carmelo Bustos, músico y pedagogo chileno cuya influencia ha traspasado generaciones. A través de escenas de su cotidianidad —como clases o ensayos —, la obra construye un retrato de su figura, tal como del impacto de su enseñanza en la música contemporánea.

Inspirado en el verso del poeta Jorge Teillier —“Quién pronunciará otra vez mi nombre, quién leerá por última vez un poema mío”—, el documental reflexiona sobre la trascendencia de los creadores y la permanencia de sus obras en la memoria colectiva. En este sentido, es una invitación a pensar en los vínculos entre arte, legado y comunidad.

Esta fecha se inscribe dentro de un total de 12 actividades presenciales – además de la catalogación y el rescate del archivo -, a realizarse entre mayo 2026 y enero 2027, orientadas a la divulgación de contenidos audiovisuales con énfasis en el patrimonio, música, literatura, diseño, artes, identidad y derechos humanos, junto con los cruces interdisciplinarios que emergen desde el cine documental, en continuidad con una labor sostenida por casi tres décadas.

El ciclo se concibe como un espacio de encuentro con las comunidades, que articula el visionado de las obras y con instancias de diálogo directo con especialistas en cada temática y ocasión, siempre en estrecha relación con la región.