Ciclo de Narradores Orales en Iquique

Salón Municipal Tarapacá de Iquique, Serrano 246, Iquique.

28 al 30 de mayo – 20:00 horas.

Las entradas gratuitas están disponibles en fintdaz.cl y en las redes sociales Facebook e Instagram como @fintdazchile.

Un nuevo Ciclo de Narradores Orales realizará el Festival Internacional de Teatro y Danza FINTDAZ, con funciones gratuitas y familiares de cinco cuentacuentos locales.

La 19° edición del Festival Internacional de Teatro y Danza es presentada por Compañía de Teatro Antifaz y Cerro Colorado | BHP y financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Línea Festivales y Encuentros de Trayectoria, Convocatoria 2026; Ley de Donaciones Culturales y Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Iquique.

Programación

El jueves 28, la programación de la decimonovena edición del festival tarapaqueño, presentará “Dragón la leyenda” del narrador Moncho Jorquera, quien relatará la historia sobre el origen del mito del Cerro Dragón, la duna urbana más grande del mundo, considerada un Santuario de la Naturaleza de la capital regional.

Posteriormente, se dará paso a la función de “Cuando cumplí 10 años” de la Compañía Metacuento, en la que el narrador Jesús Zuleta, relata una historia autobiográfica ficcionada por un hombre adulto, que revisita un episodio ocurrido en su infancia.

El viernes 29, las artes circenses se harán presentes en el Salón Municipal Tarapacá con “Descubriendo el malabar” de la Compañía The North Show, que cuenta cómo la joven Patatita descubre un circo mágico que llega a su ciudad, convirtiéndose en una gran inspiración y pasión. El cuento es narrado por Claudia Campos junto a la música en vivo de Gonzalo Almendra.

Más tarde, “El camino de Aruma” de Teatro La Chusca, llegará con un cuento de autoría construido por Gabriela Valenzuela en colaboración con el baile religioso “Cuyacas del Carmen de Victoria Vernal”, que rescata el patrimonio de la región de Tarapacá, a través del baile las cuyacas, haciendo énfasis en su vestimenta y significados.

Para finalizar con el ciclo, el sábado 30, las marionetas de “Kimsa Chuyma – Tres corazones” de la Compañía La Tranca, llegarán al salón con esta obra de narración oral educativa y cultural, introduciendo a los públicos en el universo de la fauna andina, resaltando especies que habitan el territorio y promoviendo el cuidado del entorno natural.