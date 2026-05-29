Encuentro de literatura juvenil para amantes del manga, la caligrafía japonesa y narrativa digital

Universidad Andrés Bello, Bellavista 121, Providencia.

Sábado 6 de junio – 12:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Letras y Viñetas reunirá el sábado 6 de junio a creadores de contenido, escritores, ilustradores y autores de manga chileno en una experiencia pensada para jóvenes lectores y fanáticos de las narrativas contemporáneas. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.

La literatura juvenil, el manga, la ilustración, la caligrafía japonesa y las comunidades digitales serán protagonistas de una nueva jornada cultural organizada por la Universidad Andrés Bello. Se trata del Encuentro de Literatura Juvenil “Letras y Viñetas”, actividad gratuita y abierta al público que reunirá a escritores, creadores de contenido, ilustradores y artistas vinculados al mundo narrativo contemporáneo el sábado 6 de junio, desde las 12:00 horas, en la Campus Bellavista.

El evento busca transformarse en un espacio de encuentro para jóvenes lectores, autores emergentes y personas interesadas en las nuevas formas de contar historias, abordando fenómenos actuales como BookTok, el auge del manga chileno, las narrativas visuales y la creación de comunidades lectoras en redes sociales.

Literatura juvenil, manga y cultura digital

La programación contempla conversatorios, intervenciones artísticas y experiencias en torno a la literatura, la ilustración y la cultura pop contemporánea.

La jornada comenzará a las 12:00 horas con la charla “Libros, redes y comunidad: la experiencia Té con libros”, a cargo de María Ignacia Urzúa, abogada y creadora de contenido literario detrás de la comunidad digital @te.conlibros, que reúne a más de 400 mil seguidores en plataformas digitales.

Más tarde, a las 13:30 horas, la escritora Antonia Guzmán encabezará el conversatorio “Entre romance, misterio y fantasía: el oficio de contar historias”, donde abordará el proceso creativo detrás de sus relatos y el creciente interés de los jóvenes por géneros como la fantasía y el romance juvenil.

Uno de los momentos centrales del encuentro será la intervención artística organizada junto a la Embajada de Japón. A las 15:00 horas se presentará el Coro Jacarandá, que interpretará canciones de Studio Ghibli y otros clásicos de la cultura japonesa, seguido del conversatorio “Viñetas sin fronteras: crear desde Chile para el mundo”.

En esa instancia participarán el cineasta y dibujante de cómics Horacio Santander; la destacada mangaka chilena Emina Himesama, autora de ALFA, manga que supera los dos millones de lecturas en Webtoon; y el ilustrador Gabriel Garvo, reconocido por su trabajo en publicaciones, talleres y proyectos de ilustración independiente.

Historias desde el territorio y la exploración cultural

El cierre del encuentro estará a cargo del creador de contenido Claux.7, quien presentará la charla “Explorar para contar: historias desde los rincones olvidados”, centrada en la relación entre viajes, memoria, cultura y narración digital.

Su trabajo se caracteriza por mezclar exploración territorial, contenido cultural y relato audiovisual, conectando con una comunidad interesada en la identidad, los territorios y las historias locales.

Un espacio para nuevas generaciones lectoras

El encuentro busca acercar la literatura y la creación artística a nuevas audiencias, entendiendo que hoy las experiencias narrativas se construyen también desde plataformas digitales, ilustraciones, fandoms y comunidades online.

El evento está orientado especialmente a jóvenes interesados en la lectura, la escritura, el manga, la ilustración y la creación de contenido cultural.