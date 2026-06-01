Miniserie sobre magnicidio de Aldo Moro

Canal Europa Europa.

3, 10, 17, 24 de junio y 1 de julio.

Europa Europa estrenó el miércoles 27 de mayo Exterior Noche, una atrapante miniserie de ficción dirigida por Marco Bellocchio basada en hechos reales que reconstruye uno de los episodios más dramáticos y controvertidos de la historia europea reciente: el secuestro y asesinato del líder político Aldo Moro.

Ambientada en la Italia de fines de los años 70 en los llamados “Años de Plomo”-un período marcado por la violencia política y el accionar de organizaciones armadas-, el drama reconstruye los 55 días en los que el ex primer ministro Moro, líder de la Democracia Cristiana, permaneció cautivo tras ser secuestrado el 16 de marzo del 78 por la organización terrorista Brigadas Rojas, en un ataque que dejó a todo el país en estado de shock y que se produjo horas antes de la votación de investidura que consagraría a Giulio Andreotti como primer ministro.

El hecho, que incluyó una emboscada en la que fueron asesinados los cinco miembros de su custodia, desencadenó una crisis institucional sin precedentes en Italia y puso en tensión a todo el sistema político. La decisión del Estado de no negociar con los secuestradores, sumada a las gestiones paralelas impulsadas desde el Vaticano, configuraron un escenario de alta complejidad política y moral.

La miniserie de seis episodios es protagonizada por el ganador del David di Donatello Fabrizio Gifuni encarnando a Aldo Moro; Margherita Buy como su esposa, Eleonora Moro; y Toni Servillo como el Papa Pablo VI, quien personifica el costado más humano del caso al interpretar a un pontífice profundamente afectado por el secuestro. Amigo personal de Aldo Moro desde hacía más de tres décadas, Pablo VI apeló en reiteradas ocasiones a los captores para pedir por su liberación e intentó intervenir activamente durante los 55 días de cautiverio, llegando a tensar los límites diplomáticos del Vaticano en un esfuerzo desesperado por salvarlo.

Exterior Noche propone una mirada única a través de un relato coral que narra los acontecimientos desde múltiples puntos de vista: la del propio Moro, su entorno familiar, los responsables políticos, el Papa Pablo VI, y los terroristas. Así, la historia se despliega como un intenso thriller político que no solo reconstruye los hechos, sino que también se sumerge en las tensiones ideológicas, los dilemas morales y las decisiones que marcaron el rumbo del país.

Dirigida por el aclamado cineasta italiano Marco Bellocchio (“Vincere”, “Il Traditore”) la serie tuvo su presentación fuera de competencia en el Festival de Cannes y retoma un caso que el propio realizador ya había explorado previamente en su film del 2003 Buongiorno, notte (Buenos días, noche), ofreciendo ahora una mirada ampliada y desde el exterior de los hechos.

Con este estreno, Europa Europa continúa apostando por contenidos europeos de alto impacto y calidad narrativa.

El caso Aldo Moro: el secuestro que marcó a la democracia italiana

Aldo Moro nació en 1916 en Maglie, en el sur de Italia, y fue una de las figuras centrales de la Democracia Cristiana. Jurista de formación y con una extensa carrera política, llegó a ocupar el cargo de primer ministro en cinco ocasiones (1963-1964, 1964-1966, 1966-1968, 1974-1976 y 1976-1978). Durante los años 70, se convirtió en el principal impulsor del llamado “Compromiso Histórico”, una estrategia que buscaba acercar a la Democracia Cristiana con el Partido Comunista Italiano en un intento de estabilizar el escenario político del país en plena Guerra Fría.

El 16 de marzo de 1978, Moro fue secuestrado en Roma por miembros de las Brigadas Rojas en un ataque en la Via Stressa, donde la custodia del líder fue asesinada en un tiroteo que contó 91 balas. El político permaneció cautivo durante 55 días, período en el que sus captores difundieron cartas en las que Moro apelaba a la negociación, mientras el gobierno italiano liderado por Giorgio Andreotti, mantenía la decisión de no negociar con organizaciones terroristas, en medio de una fuerte crisis institucional y política.

El 9 de mayo de 1978, su cuerpo fue hallado sin vida en el baúl de un Renault 4 rojo estacionado en la Via Caetani, una ubicación simbólica entre las sedes de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano. La autopsia determinó que Aldo Moro murió como consecuencia de múltiples disparos de arma de fuego efectuados a corta distancia. Su magnicidio generó un profundo impacto en Italia y marcó un punto de inflexión en la política del país, debilitando el proyecto del Compromiso Histórico y endureciendo las estrategias estatales frente al terrorismo interno.

SINOPSIS EPISODIOS

Episodio 1: ALDO MORO Miércoles 27 de Mayo

Marzo de 1978. Mientras Aldo Moro ultima los detalles del “Compromiso Histórico” con el Partido Comunista, la tensión política estalla. En la mañana de la asunción del nuevo gobierno, Moro es secuestrado en una emboscada sangrienta que deja a Italia en estado de shock.

Episodio 2: EL MINISTRO DEL INTERIOR Miércoles 3 de Junio

Francesco Cossiga, responsable de la seguridad nacional y amigo cercano de Moro, asume la crisis. Atrapado entre la presión internacional y la ineficacia de las fuerzas de seguridad, Cossiga comienza un descenso hacia la paranoia mientras el Estado decide no negociar.

Episodio 3: EL PAPA Miércoles 10 de Junio

Pablo VI, debilitado por su enfermedad, busca desesperadamente una vía de diálogo secreta con las Brigadas Rojas. El Vaticano se convierte en un centro de negociaciones clandestinas donde la fe del Pontífice choca con la frialdad estratégica de la clase política.

Episodio 4: LOS TERRORISTAS Miércoles 17 de Junio

Desde el punto de vista contrario, Adriana Faranda comienza su vida en las Brigadas Rojas, revelando las tensiones internas mientras el cautiverio de Moro se prolonga sin una salida clara.

Episodio 5: ELEONORA Miércoles 24 de Junio

El foco se centra en la esposa de Aldo Moro. Eleonora libra una batalla solitaria contra el muro de silencio de la Democracia Cristiana.

Episodio 6: EL FIN Miércoles 1 de Julio

Tras 55 días de incertidumbre y cartas desesperadas, el desenlace se vuelve inevitable. Un retrato final sobre la soledad de Moro y las profundas cicatrices que este hecho dejó en la democracia.