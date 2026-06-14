Exposición sobre observatorios astronómicos de Chile en MIM

Museo Interactivo Mirador, Punta Arenas 6711, La Granja.

Hasta el 5 de julio.

El Museo Interactivo de la Astronomía, a un costado del Museo Interactivo Mirador (MIM), presenta la exposición permanente Chile Astronómico, una innovadora muestra que invita a recorrer la historia de los observatorios del país entre 1840 y 1960, que dieron origen al desarrollo de la astronomía moderna en Chile.

También se podrá explorar los observatorios modernos, comparando el tamaño y evolución de los construidos en Chile, y además contempla una futura itinerancia que viajará por Chile.

La exhibición Chile Astronómico promete ser una de las atracciones del MIM durante estas vacaciones de invierno 2026, que este año se extenderán entre el 20 de junio al 5 de julio.