Clavecinista de 14 años en Teatro Biobio

Teatro Biobio, Avda. Costanera Raúl Silva Henríquez 477, Concepción.

Miércoles 17 de junio – 19:00 horas

Entradas AQUÍ.

El próximo 17 de junio de 2026, a las 19:00 horas, la Sala Principal de Teatro Biobío será el escenario del Concierto de Clavecín: Talento Emergente de la Música Antigua, una presentación a beneficio protagonizada por el músico chileno Camilo Gericke Pacheco, de 14 años. La actividad tiene por objetivo contribuir al financiamiento de su participación en la Academia de Clavecín, Clavicordio y Órgano de Estrasburgo, Francia, donde realizará una nueva etapa de perfeccionamiento durante julio de 2026.

Camilo inició su formación musical a los 9 años bajo la guía del maestro Edgardo Campos-Seguel, en un contexto no académico inspirado en las prácticas históricas de transmisión musical. Su formación se ha desarrollado principalmente en el estudio del clavecín, complementada con contrapunto y armonía práctica. Este modelo de enseñanza maestro-discípulo ha favorecido una notable madurez artística y una temprana proyección internacional.

Un hito significativo en su desarrollo ocurrió en julio de 2025, cuando participó por primera vez en la Academia de Clavecín, Clavicordio y Órgano de Estrasburgo, instancia en la que la maestra emérita Aline Zylberajch-Gester y el equipo docente destacaron tanto su talento como un nivel musical considerablemente superior al esperado para su edad, valorando además la calidad de la formación recibida en Chile.

El concierto del miércoles 17 de junio en Teatro Biobío constituirá una oportunidad única para apreciar el trabajo de una de las jóvenes promesas más destacadas de la interpretación histórica en Chile, en un programa que pondrá en valor el repertorio para clavecín del siglo XVII y la riqueza sonora de este instrumento fundamental de la música barroca.

“Teatro Biobío ha apostado desde su origen por ser un espacio que forma y proyecta talentos. A través de Hecho en Biobío y TBB Lab hemos acompañado a artistas en distintas etapas de su desarrollo, desde estudiantes en pasantías hasta creadores con trayectorias consolidadas. El caso de Camilo Gericke representa exactamente lo que queremos potenciar: un joven músico de la Región del Biobío que ha seguido una rigurosa formación y que está en una etapa crucial para desplegar su gran potencial. Que Teatro Biobío sea el escenario que lo acompaña en este momento de su carrera es parte de nuestra responsabilidad con la región del Biobío“, afirma Fernanda Castillo, directora ejecutiva de Teatro Biobío.

La trayectoria de Gericke refleja una combinación excepcional de talento, disciplina y compromiso. Entre los reconocimientos obtenidos por el joven músico destacan la Beca Chile Jóvenes Talentos en 2023 y 2025, el fondo Impacto Regional 2024, además de su participación como solista en conciertos realizados en Concepción y Santiago de Chile.

Recientemente, Camilo fue seleccionado como beneficiario de la Beca Fundación Ibáñez Atkinson 2026, reconocimiento que también contribuirá al financiamiento parcial de sus estudios en Francia, apoyo que le permitirá continuar fortaleciendo un proceso formativo de excelencia y consolidar una trayectoria artística que evidencia una proyección internacional desde edades tempranas.