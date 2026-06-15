Serie documental revisita el Chile de los años ’60

Vía UChileTV.

Todos los jueves a las 22:20 horas.

¿Qué país imaginaba Chile en los años ’60? ¿Cuánto de ese futuro proyectado llegó a concretarse? Estas son algunas de las preguntas que propone Chile en Marcha: noticias de un futuro imaginado, una producción que recupera y revisita el histórico noticiero “Chile en Marcha”, filmado entre 1965 y 1969 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. El material constituye un valioso archivo audiovisual que registró las profundas transformaciones políticas, sociales y urbanas de un país que apostaba por la modernización y el desarrollo.

Realizada por UChileTV junto a la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, a partir de su archivo audiovisual de los años sesenta, y la Cineteca Nacional, la serie de seis capítulos propone un diálogo entre pasado y presente. En cada episodio, el conductor Francisco Vergara revisa este material acompañado de especialistas y académicos, para preguntarse: ¿Qué tan cerca estamos del Chile que se imaginó en los ’60?

La serie aborda seis ejes temáticos del proyecto modernizador de la época: la organización social, la vivienda, la educación, el desarrollo urbano, el rol de las mujeres en la vida pública y la reforma agraria.

Un recorrido por seis ejes fundamentales de transformación

La serie se estructura en seis capítulos temáticos:

Capítulo 1 – Organización social: explora la importancia de la organización social y comunitaria, así como el impulso a juntas de vecinos, sindicatos y cooperativas.

Capítulo 2 – Vivienda: revisa grandes proyectos habitacionales de la época, como el Complejo San Borja y analiza el modelo de ciudad proyectado en los años ‘60.

Capítulo 3 – Educación: examina el ambicioso plan educacional impulsado durante la década y su apuesta por transformar el país desde las aulas.

Capítulo 4 – Desarrollo urbano: analiza cómo Santiago se reinventó durante los años ‘60 y las huellas de esa modernización en la ciudad actual.

Capítulo 5 – Mujer y vida pública: pone el foco en los Centros de Madres y en el rol de la participación femenina en la construcción del tejido social del país.

Capítulo 6 – Reforma agraria: revisa cómo las políticas estatales y la reforma agraria transformaron la vida de los trabajadores agrícolas.

Un archivo para pensar el presente

Para Leonardo Venegas, director de Chile en Marcha, la serie surge como una oportunidad de recuperar materiales históricos para reflexionar sobre el presente.

“Creo que Chile en Marcha es un proyecto necesario. No hay muchos programas o instancias donde se retomen archivos para analizarlos y compararlos con la situación actual del país. Es, en cierto modo, un programa de educación cívica”, precisó Venegas.

Además, destaca el valor documental del archivo: “Estos materiales corresponden a un programa pensado para promover los avances políticos del gobierno de Eduardo Frei Montalva, un noticiero propagandístico dentro de su categoría, pero que igualmente permite observar la realidad del país en los años ’60 y comprender el desarrollo de las políticas públicas en Chile”.

Maite Gallego Bretón, subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, subraya el aporte de la serie a la memoria histórica: “Chile en Marcha representa un aporte fundamental para la ciudadanía, ya que nos permite redescubrir el Chile de los años ’60. Para comprender el presente de nuestro país, es imprescindible analizar el pasado; un país sin memoria es un lugar sin identidad y, por lo tanto, sin sentido de pertenencia”.

Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional, enfatiza el valor patrimonial de la colaboración: “Para nosotros es muy importante participar en este programa porque pone en valor y hace circular imágenes fundamentales para la historia de nuestro país y para el patrimonio audiovisual. También releva una colaboración de largo tiempo con la Casa Museo Eduardo Frei Montalva para conservar las imágenes del gobierno de Eduardo Frei Montalva (…) La idea es dar valor a materiales que no solo dan cuenta de un momento importante del país, sino que también nos invitan a pensar el presente, revisando cómo era la visión de Chile en ese entonces y comparándola con la actual”.

Chile en Marcha: noticias de un futuro imaginado se estrena desde jueves 11 de junio a las 22:30 horas por UChile TV, canal disponible en señal abierta y a través de www.uchile.tv.

Frecuencias en Chile:

Arica 9.2, Iquique 4.2, Pozo Almonte 11.2, Antofagasta 7.2, Copiapó 2.2, Vallenar 5.2, Huasco – Freirina 13.2, La Serena – Coquimbo 2.2, Ovalle 8.2, Punitaqui 3.2, La Calera-Nogales- Quillota 2.2, Valparaíso – Viña del Mar 10.2, San Antonio 8.2, Casablanca 11.2, Cabildo – La Ligua 7.2, Petorca 6.2, Región Metropolitana 11.2, Rancagua 10.2, Pichilemu 5.2, Constitución 5.2, Cauquenes 4.2, Chanco 13.2, Chillán 11.2, Lebu 5.2, Concepción – Talcahuano 7.2, Curacautín 5.2, Temuco 11.2, Angol 2.2, Pucón – Villarrica 2.2, Valdivia 10.2, Osorno 7.2, Puerto Montt 10.2, Puerto Natales 5.2, Punta Arenas 7.2.

¿Dónde ver la serie?

TV Abierta 11.2 | Señal 11.2 en Santiago

Para otras ciudades busca la señal de tu región en uchile.cl/uchiletv/donde-vernos

Zapping | Canal 163

Claro TV | Canal 543

Skarnet | Canal 311

Sitelco TV | Canal 21

Mundo GO! | Canal 175

STREAM | uchiletv.cl