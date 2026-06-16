Ciclo de conciertos de cantautores nacionales en Valparaíso

Parque Cultural de Valparaíso, Cárcel 471, Valparaíso.

Sábado 11, 18 y 25 de julio.

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El próximo mes, el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) realizará por primera vez el ciclo musical “Postales, sesiones de invierno”, que reunirá a tres destacados exponentes de la canción de autor chilena: Tata Barahona, Nano Stern y Vicente Cifuentes, quienes se presentarán los sábados 11, 18 y 25 de julio, respectivamente, en el teatro del recinto.

La actividad “pone en el centro la obra de estos tres músicos a través de espectáculos diseñados especialmente para cada presentación, tanto en su propuesta técnica como en la experiencia del público. De esta manera, el ciclo busca generar encuentros únicos entre artistas y audiencias, además de abrir el espacio a nuevos públicos”, aseguraron desde la institución.

Asimismo, la propuesta busca fortalecer la programación artística propia del espacio y aportar a la dinámica cultural de la ciudad, en sintonía con su condición de Ciudad Creativa UNESCO. Al mismo tiempo, representa una apuesta por desarrollar producciones originales que permitan proyectar y consolidar el trabajo realizado durante sus 14 años de trayectoria.

Para Andrés Soffia, director ejecutivo del PCdV, este primer ciclo “es muy importante para el Parque no solo por su contribución a la promoción de tres grandes artistas en la escena artística nacional, sino porque posicionamos, por primera vez, nuestra capacidad para crear eventos propios, respondiendo a los compromisos que tenemos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, activando las capacidades y el talento en la creación de instancias nuevas que vengan a fortalecer la identidad cultural con nuestra región”.