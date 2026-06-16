Documental “La búsqueda del otro” en Quilpué

Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez.

Miércoles 17 de junio – 19:00 horas.

Entrada liberada e ingreso por orden de llegada.

En el marco de la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+, el Centro Cultural Quilpué Audiovisual junto a la Oficina de Diversidades Sexuales de la Municipalidad de Quilpué, invitan al pre-estreno nacional de La búsqueda del otro, película que retrata la historia que vivió la Machi Marcelina en 1995 al ser injustamente culpada y enjuiciada por asesinato a través de brujería.

Esta iniciativa se enmarca en la Cartelera Anual de Cine Chileno de Quilpué Audiovisual a través de su Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La instancia contará con la presencia de su directore Cons Gallardo y del productor Esteban Sandoval, quienes conversarán con los asistentes durante un cine foro.

Al respecto, desde la Oficina de Diversidades Sexuales señalan: “Valoramos profundamente la realización de este tipo de actividades, las cuales nos invitan, como comunidad, a generar espacios de encuentro, diálogo y reflexión a través de la cultura. Creemos que es de gran importancia relevar y mantener viva la memoria de historias de vida que muchas veces no han sido visibilizadas, especialmente cuando se trata de experiencias que entrelazan las vivencias de personas trans y su pertenencia a pueblos originarios. Como Municipio, reafirmamos nuestro compromiso con el buen trato, la no discriminación y la construcción de espacios seguros e inclusivos para todas las personas”.

En 1995 el Estado de Chile cometió un grave error al detener a Marcelina (68), una autoridad espiritual indígena, una “Machi” del pueblo Mapuche. La policía le sacó sus joyas, su vestimenta y la llevaron a la cárcel de hombres pese a identificarse como mujer, la acusaron injustamente de asesinar a un paciente a través de brujería, detonando en ella sentimientos que la llevaron a migrar de su comunidad, incluso demostrando su inocencia.

El documental propone una reflexión íntima sobre la diversidad y la necesidad de reconocer aquellas historias que no han salido a la luz o han sido silenciadas. A partir de su exploración y la memoria de Marcelina, Cons invita a cuestionar las categorías impuestas y a abrir espacios para el diálogo, el respeto y la comprensión de las distintas formas de existir.

La búsqueda del otro cuenta con la participación de Machi Marcelina Berrios Paineo, Machi Rosa Barbosa Canullan, Seba Calfuqueo. Es producida por Pejeperro Films y tendrá su estreno nacional en octubre de 2026 a través de Miradoc Chile, el programa de distribución de documentales chilenos.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.