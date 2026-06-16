Lectura dramatizada de “Tengo Miedo Torero” en Valparaiso

Sala de Teatro IPA, Condell 1349, Valparaíso.

Viernes 26 de junio – 19:00 horas.

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Junio es el Mes del Orgullo y se conmemora en todo el mundo a propósito de los disturbios ocurridos un 28 de junio de 1969 en Stonewall (Nueva York, EE. UU.), en donde se protestó por la violencia policial en contra de personas marginadas de la sociedad, marcando el inicio del movimiento de liberación hacia las minorías y por los derechos homosexuales.

Para conmemorar esta fecha el Centro Cultural IPA realizará el día viernes 26 de junio a las 19:00 hrs. una actividad que mezclará la literatura, el teatro y el rescate de la memoria cuya adaptación está a cargo de la Compañía de Teatro IluCión.

Se trata de la lectura dramatizada de “Tengo Miedo Torero”, obra del escritor y cronista chileno, Pedro Lemebel defensor de los derechos humanos, escritor, homosexual, artista visual, ícono de la contracultura y opositor a la dictadura que existió en Chile, Lemebel hizo de su obra una forma de protesta. “Tengo Miedo Torero” cuenta la historia de amor entre un joven militante que participa en un atentado contra Augusto Pinochet y vive una relación con la Loca del Frente, un homosexual que lo ayuda en su acción contra el dictador.

La lectura estará a cargo del actor y director teatral, Claudio Vidal Albornoz, quien, en tiempos de pandemia, se le presentó la oportunidad de darle vida a esta obra.

“Realicé como actor muchas funciones de manera online, tanto de cuentacuentos, personajes, adaptaciones teatrales desde Teatro IluCión, y se me pidió realizar una versión dramatizada de este libro, en la que, en pocos minutos, comparto la esencia de la novela de Pedro Lemebel, visibilizando esta bandera de lucha tan importante, como son las diversidades. Poder participar activamente en el Mes del Orgullo es una alegría, más aún en vinculación con espacios que pretenden visibilizar las disidencias”, explica.