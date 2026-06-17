Instalación “La hora de la once” de Alicia Rinsche

Galería Isabel Aninat, Av. Alonso de Córdova 4355, Vitacura.

Inauguración: 18 de junio – 19:00 horas.

La Galería Isabel Aninat tiene el agrado de invitar a la inauguración de la exposición La hora de la once, de la artista Alicia Rinsche, el próximo 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas.

La muestra consiste en la instalación de una mesa para la hora de la once, con más de 60 piezas fabricadas manualmente con papel plegado e intervenidas de manera ornamental con la técnica de bordado en punto cruz. Las piezas son imitaciones perfectas de vajillas europeas del siglo XIX.

Rinsche construye una escena íntima y reiterada: la hora de la once, ese momento de reunión familiar suspendido entre la tarde y la noche, cargado de memoria doméstica. Sus objetos remiten directamente a la loza alemana que la artista observaba en la casa de su abuela en el sur de Chile, evocando así una tradición heredada de su ascendencia de colonos germanos que fundaron en el sur una ética de trabajo, una estética y unos rituales cotidianos: elementos físicos y simbólicos que siguen nutriendo la cultura de ese territorio.

A través de este gesto, la artista no solo reconstruye una escena, sino que reactiva un tiempo. La repetición paciente del bordado —minucioso, casi obstinado— instala en cada pieza una reflexión sobre el trabajo silencioso, paciente y riguroso que implica su elaboración.

La exposición se presenta en una vitrina que forma parte del espacio de la galería, subrayando una tensión entre interior y exterior, entre lo íntimo y lo expuesto. Este dispositivo acentúa la distancia entre pasado y presente, al tiempo que invita al espectador a observar desde fuera una escena que alguna vez fue cotidiana y que, con la aceleración contemporánea, ha desaparecido.

Por otra parte, ofrece una imagen para repensar el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva histórica que pone en valor el encuentro entre culturas.