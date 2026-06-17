Muestra “Hacedoras de mundos. Prácticas artísticas y activistas en la Cuenca del Aconcagua”

Centro Cultural de España, Providencia 927, Providencia.

Lunes a sábado – 10:00 a 20:00 horas.

Entrada liberada.

El futuro es una tarea colectiva. Esa es la convicción desde la que nace “Hacedoras de mundos. Prácticas artísticas y activistas en la Cuenca del Aconcagua”, la exposición inaugurada este mes en el Centro Cultural de España en Santiago (CCESantiago), que propone una idea tan simple como urgente: el río no es un recurso, sino energía vital.

“Como sociedad hemos estado mucho tiempo dándole la espalda al río Aconcagua, contaminando sus riberas y sus aguas”, afirma la curadora de la muestra, Carolina Castro Jorquera. “El río no es solo un recurso; es energía vital. Gracias a esa agua es posible la vida humana y la vida de animales y plantas que son fundamentales para el equilibrio ecosistémico y para el planeta. Tenemos una responsabilidad ética que asumir con nuestro territorio”.

El contexto es crítico. La cuenca del Aconcagua —que atraviesa de este a oeste la Región de Valparaíso— sufre una megasequía que se prolonga por más de una década, con déficits de precipitaciones y nieve que superan el 70 % respecto de los promedios históricos. El caudal del río ha descendido a menos del 40 % de lo normal, una situación agravada por el uso intensivo del agua de la agroindustria, la minería y la extracción de áridos, que afectan tanto las nacientes como los cursos del río.

Frente a ese panorama, la muestra despliega una museografía diseñada especialmente para el CCE, que reúne pinturas, dibujos, bordados colectivos, mapas, herbarios, ilustraciones botánicas, cerámicas, fotografías y registros sonoros y audiovisuales. El recorrido sigue el propio cauce del río: comienza con un mapa de la cuenca realizado por la artista Paulina Carreño, que traza los principales afluentes y localidades del territorio; continúa en las cabeceras —el Glaciar Juncal y la Cordillera de Putaendo, con el sonido ritual de las flautas de los bailes chinos— y desciende hasta la desembocadura en Concón.

Entre los participantes destaca Cecilia Vicuña, poeta y artista visual de proyección internacional cuya obra ha situado el agua y los ríos en el centro de su poética durante décadas, con presencia en colecciones como el MoMA, el Tate y el Guggenheim. También participa Ignacio Acosta, artista e investigador chileno reconocido por su trabajo fotográfico sobre extractivismo y territorios en tensión. A ellos se suman las Bordadoras de Calle Larga y las Bordadoras por la Biodiversidad de Llay-Llay, cuyos trabajos colectivos en tela constituyen uno de los ejes visuales de la exposición, junto a una veintena de artistas, investigadores y comunidades del Aconcagua, entre los que se encuentran: Ámbar Cádiz Véliz, Arón Cádiz Véliz, Armando Cornejo, Aúna Tierra Diversa, Joselyn Villarroel Henríquez, Manuela Pizarro Omeñaca, María José Durán, Paola Bolados, Paulina Carreño, Sebastián de la Fuente, Ximena Bórquez, Estación Las Coimas, Museo Arqueológico de Los Andes, Museo Comunitario de Los Patos, Agrupación de Extensión Cultural Paso La Frontera, APR Rinconada de Guzmanes, Sara Gómez, Asamblea Territorial Santa María, Jaime González, Mujeres y Ríos Libres, Lesly Toloza, Parque Andino Juncal, Catherine Kenrick y Tomás Dinges, Patrimonio Vivo Costa, Guisela Amolef, Observatorio Socioambiental del Aconcagua y Jorge Morales.

El título de la muestra alude al concepto filosófico del worldmaking —hacer mundo—, según el cual los seres humanos construyen múltiples realidades a través de sistemas simbólicos como el arte y la ciencia. “La idea de crear un mundo donde múltiples mundos caben me parece una postura política relevante”, explica Castro Jorquera. “Las prácticas artísticas son hacedoras de mundos y, en ese sentido, el futuro es y seguirá siendo siempre una tarea colectiva”.

Saberes en torno al agua

Una batería de actividades en torno a la exposición pensada para compartir conocimientos sobre las cuencas como territorios hidrosociales. El conversatorio “Más claro que el agua: debates sobre el futuro de los territorios hidrosociales del Aconcagua y el Maipo”, el 04 de agosto a las 18:00 hs, moderado por la investigadora Paola Bolados, abrirá un diálogo de saberes en torno a las distintas realidades del agua en ambas cuencas, alimentadas por ríos que enfrentan una situación límite de estrés hídrico desde sus nacientes hasta su salida al mar. Entre los invitados figuran Paulina Aldunce (CR2 y Red por el Agua), Ana Laura Galarza (Ojos de Mar) y la propia Castro Jorquera.

A ello se sumará el encuentro “Hacedoras de Mundos: conocimientos territoriales en la defensa del agua y la Tierra”, el 26 de junio a las 16:00 hs en el CCESantiago, un espacio para escuchar y compartir con quienes hacen mundos desde el arte, la creación comunitaria y el cuidado del agua en la cuenca del Aconcagua. La jornada contempla la presentación de artistas y comunidades participantes, una conversación entre ellos, una dinámica con el público en torno a los deseos para la cuenca y sus aguas, y cerrará con el concierto “Piguchenes y Caudales Sonoros”, de Ámbar Cádiz Véliz.

Para el director del Centro Cultural de España de Santiago, Joaquín Benito, la muestra “supone participar de las respuestas conjuntas y compromisos serios que los agentes y entidades culturales debemos asumir ante el cambio climático y la degradación del medio ambiente”.