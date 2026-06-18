Obra “Estrellas Homínidas” en La Granja

Centro Cultural Espacio Matta, Avenida Santa Rosa 9014, Metro Santa Rosa.

4, 5 y 6 de julio – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

La compañía de danza-teatro Requiem presentará tres nuevas funciones de su aclamada obra “Estrellas Homínidas”, una experiencia escénica que fusiona ciencia y poesía para reflexionar sobre nuestro lugar y tiempo en el Universo, a través de una sorprendente analogía entre el ciclo de vida de las estrellas masivas y la evolución de los homínidos.

La obra, estrenada en octubre de 2025, propone un viaje visual y emocional que combina danza-teatro, Butoh, técnicas aéreas, música y lenguaje audiovisual, invitando al público a contemplar los profundos vínculos entre el cosmos y la experiencia humana.

La creación cuenta con la colaboración y asesoría del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, fortaleciendo el diálogo entre arte y conocimiento científico.

A través de imágenes de gran fuerza poética y un lenguaje corporal que transita desde nuestros ancestros más remotos hasta la conciencia contemporánea, Estrellas Homínidas busca despertar la curiosidad, la reflexión y el asombro frente a nuestra pertenencia al universo.