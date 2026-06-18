Presentación del libro “El lugar de las cosas” en Valdivia

Sala Multipropósito Jorge Bárcena, Edificio Guillermo Araya, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, Campus Isla Teja, Valdivia.

Viernes 26 de junio – 17:30 horas.

¿Qué lugar ocupan los recuerdos, las pérdidas, los afectos y las preguntas que acompañan el paso de la vida? Esa es una de las interrogantes que atraviesa El lugar de las cosas, el nuevo libro de la escritora Alicia Salinas Álvarez.

Editado por Editorial Bogavantes, el libro reúne una serie de poemas que invitan a recorrer la experiencia humana desde una escritura íntima y reflexiva. A través de una voz madura y sensible, la autora aborda temas como el amor, el exilio, el oficio de escribir, la condición de ser mujer, la memoria y la muerte, construyendo un diálogo permanente entre lo personal y lo colectivo.

La actividad contará con la presentación de Ana Traverso, académica del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile, y será de entrada liberada.

La publicación se suma a una trayectoria literaria que Alicia Salinas ha construido por más de tres décadas. Desde la publicación de De amor, exilio y retorno en 1988, la autora ha desarrollado una obra diversa que transita entre la poesía, la narrativa y la mediación cultural, con un especial interés por los territorios, la memoria y las culturas originarias.

Entre sus publicaciones destacan Mujeres de otras calles, De arriba cielo y otros textos, A orilla de camino, Única salida, Última Esperanza, Sueños Ancestrales, Susurros Ancestrales y Sembrar el saber de la lengua quechua. Varias de estas obras han sido incorporadas a programas del Ministerio de Educación, a la red de Bibliotecas Públicas de Chile y a catálogos internacionales, ampliando su circulación y alcance más allá de las fronteras nacionales.

A lo largo de su trayectoria, su escritura ha sido destacada por reconocidas voces de la literatura chilena. El poeta Jaime Huenún ha señalado que su poesía constituye un refugio abierto a la convivencia y a la conexión con la vida, mientras que el Premio Nacional de Literatura Óscar Hahn ha destacado la lucidez de su mirada y la profundidad de su trabajo con la palabra.

Más que un lanzamiento editorial, la presentación de El lugar de las cosas será una oportunidad para encontrarse con una autora que, desde el sur de Chile, ha construido una obra persistente y profundamente humana, donde la poesía se convierte en una herramienta para comprender el presente, resignificar la memoria y habitar el mundo desde una mirada sensible.