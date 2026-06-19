Lanzamiento del libro “Historias de las arqueologías en Chile” en Puerto Montt

La carrera de Arqueología de la Sede Puerto Montt UACh, en conjunto con Ediciones Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Interpretación Casa Pauly Oelckers, invita a la comunidad a participar en el lanzamiento del libro “Historias de las arqueologías en Chile”, obra editada por Marcela Sepúlveda y Benjamín Ballester.

La instancia busca acercar a la comunidad a una publicación que recorre la historia de la arqueología chilena y reflexiona sobre los procesos que han dado forma a esta disciplina desde sus inicios hasta la actualidad.

La obra reúne capítulos escritos por especialistas de distintas regiones del país, quienes analizan e interpretan las trayectorias que ha seguido la arqueología en diversos territorios de Chile. Entre los temas abordados se encuentran las experiencias desarrolladas en el desierto, Tierra del Fuego, la Antártica, el archipiélago Juan Fernández y el sur austral.

Además, el libro cuenta con la participación de académicos de la Universidad Austral de Chile. Uno de los capítulos aborda la historia de la arqueología en Chiloé y fue escrito por el docente de la Escuela de Arqueología de la Sede Puerto Montt UACh, Simón Sierralta, mientras que otro capítulo dedicado a la historia de la arqueología en la provincia de Valdivia fue desarrollado por el académico Simón Urbina junto a la investigadora Leonor Adán.

El docente de la Escuela de Arqueología de la Sede Puerto Montt UACh, Simón Sierralta, explicó que la publicación permite conocer no solo los resultados que ha generado la arqueología, sino también los procesos que han hecho posible la construcción de ese conocimiento. “La invitación es a revisar esta obra porque es una forma de acercarse no solamente a lo que sabemos a partir de la arqueología, sino a la forma en que ese conocimiento se ha construido, cuál es su relación con los procesos históricos, políticos y sociales que ha vivido nuestro país”, señaló.

Asimismo, destacó que el libro permite comprender el trabajo desarrollado por distintas generaciones de investigadores a lo largo del tiempo. “Permite entender cómo el trabajo sostenido de las personas y todos los problemas y triunfos que ha habido en ese camino han permitido construir este recorrido a lo largo del tiempo”, agregó.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad interesada en el patrimonio, la historia y la investigación arqueológica, fortaleciendo el vínculo entre la academia y la comunidad mediante la generación de espacios de diálogo y reflexión.