Ataques de drones ucranianos contra varias regiones rusas dejan 10 muertos y decenas de heridos

Diez personas murieron y decenas más resultaron heridas en los ataques más recientes de drones ucranianos contra varias regiones de Rusia, informaron hoy lunes autoridades locales.

El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, detalló que tres personas fallecieron y otras 13, incluidos infantes, resultaron heridas tras el impacto de restos de un dron derribado en la localidad de Arjipo-Ósipovka, y añadió que los heridos ya han recibido atención médica.

La región de Bélgorod, que limita con Ucrania, ha sido blanco de nuevo de un ataque a gran escala de 159 drones en las últimas 24 horas, precisó su gobernador interino.

Cuatro civiles, entre ellos un infante, fallecieron en los distritos de Valuysky y Grayvoronsky, mientras que otros 17, incluidos tres menores de edad, resultaron heridos, dijo, y añadió que todos los heridos ya recibieron atención médica.

Sergey Aksyono, jefe de la región de Crimea, afirmó que tres personas fallecieron y dos más resultaron heridas en los ataques nocturnos.

Por su parte, el gobernador de la región de Briansk, afirmó que ocho personas sufrieron heridas durante los ataques ucranianos y añadió que 124 drones fueron derribados sobre la región en un lapso de 24 horas.