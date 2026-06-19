Muestra “En el tiempo a distancia” de Diego Maquieira

Galería D21, Nueva de Lyon 19, departamento 21, Providencia.

2 de julio al 6 de agosto.

A partir del 2 de julio hasta el 6 de agosto se podrá visitar en la Galería D21 la exposición “En el tiempo a distancia” del poeta Diego Maquieira, bajo la curaduría de Benjamín Lira.

La muestra reúne dibujos, collages, grabados, fotografías y libros de artista realizados entre las décadas de 1970 y 1990, provenientes de colecciones privadas y acervos personales. Este conjunto disperso en el tiempo, permite revisar una dimensión menos conocida de la producción visual de Maquieira, que funciona en paralelo a su obra poética, entendiendo ambas como parte de un mismo campo de experimentación entre lenguaje, imagen y composición.

“En el tiempo a distancia” propone una lectura de la obra de Maquieira que sigue el desplazamiento de su obra, articulada entre distintos soportes, tiempos y lenguajes pictóricos/poéticos, ampliando la comprensión de una de las figuras centrales de la poesía chilena contemporánea.

Sobre el artista

Diego Maquieira es un poeta chileno que debutó con su obra literaria Upsilon (1975), seguido de Bombardo (1977) y La Tirana (1983), este último con un marcado tono anticlerical. Su libro más conocido, Los Sea Harrier, circuló primero como adelanto en 1986 y se publicó completo en 1993. Más adelante, este libro fue reeditado junto con La Tirada en 2003 y en 2012. Un año después, presentó su libro El Annapurna, editado por D21 Editores, en la Bienal de São Paulo.

Sobre el curador

Juan Benjamín Lira Valdés es un pintor chileno, con una formación repartida entre Chile, España y Estados Unidos. En 1969 inició estudios de arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, pero la pintura terminó por imponerse y lo llevó a Europa entre 1970 y 1974, donde residió en España y estudió Dibujo y Pintura en la Academia de San Fernando, en Madrid.

Posteriormente, una beca Fulbright lo llevó después al Pratt Institute de Brooklyn, Nueva York, donde entre 1977 y 1979 obtuvo un Magíster en Bellas Artes. Se quedó en Estados Unidos hasta 1992, año en que volvió a Chile y se instaló en Santiago, donde su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones tanto en el país como en el exterior.