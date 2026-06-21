Obra “Noche tan Linda” en Iquique

Salón Municipal Tarapacá, Serrano 246, Iquique.

Viernes 26 y sábado 27 de junio – 20:00 horas .

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La compañía CoArtRe presentará la aclamada obra “Noche tan Linda” en el marco del Festival Internacional de Teatro y Danza (FINTDAZ), con dos funciones programadas en el Salón Tarapacá de Iquique. La primera se realizará el 26 de junio a las 20:00 horas, especialmente dirigida a estudiantes de educación nocturna, mientras que la segunda tendrá lugar el 27 de junio a las 20:00 horas, abierta a todo público.

Escrita por el reconocido dramaturgo Pablo García Gamez y dirigida por Martín Balmaceda, la obra propone una reflexión profunda sobre la identidad de género, la migración y la marginalidad urbana en Latinoamérica, a través de una puesta en escena sensible, potente y profundamente humana.

“Noche tan Linda” narra la historia de José Macario-Camelia Margarita, una mujer transgénero que sueña con transformarse en La Lupe, la emblemática cantante cubana, como una forma de escapar de la pobreza, la violencia y las múltiples exclusiones que atraviesan su existencia. Desde una propuesta escénica cargada de simbolismo visual y corporal, el montaje aborda las tensiones entre identidad, deseo y pertenencia en contextos marcados por la desigualdad.

La obra combina recursos del performance, el teatro documental y la teoría de la representación para dar visibilidad a las experiencias de comunidades LGBTIQ+ en escenarios de exclusión social. El texto fue reconocido internacionalmente tras obtener el Concurso de Dramaturgia del Proyecto Asunción del Teatro Pregones en 2013, además de recibir posteriormente los premios HOLA y ACE en Nueva York, consolidándose como una de las dramaturgias latinoamericanas más relevantes sobre diversidades sexo-genéricas.

El elenco está compuesto por Esteban Leiva, Vanessa Leyton, Sandra Navarrete, Marcelo Torrealba, Felipe Olguín, César Fereira e Ignacio Núñez Lucero, quienes construyen una experiencia teatral que entrelaza emoción, memoria y reflexión crítica sobre las realidades contemporáneas del continente.

Las funciones de “Noche tan Linda” serán de entrada gratuita, con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad a propuestas escénicas que promueven el diálogo y la reflexión cultural. Para asistir, es necesario reservar previamente las entradas a través de la plataforma www.fintdaz.cl, donde los tickets estarán disponibles tres días antes de cada función.

La participación de CoArtRe en FINTDAZ permitirá acercar esta propuesta artística a nuevas audiencias del norte del país, fortaleciendo el acceso a obras que promueven el diálogo en torno a los derechos humanos, la diversidad y la inclusión.

CoArtRe forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.