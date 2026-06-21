“No tengo que ganar”: Conversaciones íntimas entre la periodista Javiera Tapia y Diamela Eltit

La periodista y escritora Javiera Tapia Flores presenta su tercer libro “No tengo que ganar. Mi verano con Diamela Eltit” (2026, Tusquets), un texto que surge de una serie de encuentros con Diamela Eltit, una de las pensadoras más influyentes de Chile.

Lejos de ser un libro de entrevistas convencional de preguntas y respuestas, el texto se configura como un híbrido que mezcla el ensayo, la crónica y el perfil, nacido de las conversaciones que ambas mantuvieron durante todo un verano en la casa de la intelectual.

Para estructurar la narración, Tapia utilizó una bitácora personal que escribía al salir de cada encuentro.

“Toda esa idea de cómo armar el libro con todos esos materiales me la entregó la experiencia misma de estar yendo a verla”, explicó la periodista, destacando que el libro también incorpora archivos y lecturas de otros autores.

Una de las reflexiones del libro tiene que ver con lo colectivo, un concepto que Eltit ha vivido desde sus inicios como lectora y profesora de barrio.

Sin embargo, Tapia advierte sobre la tendencia actual a idealizar estos espacios de organización. “En lo colectivo sí uno encuentra afectos, encuentra compañía, pero en lo colectivo también se encuentran los conflictos”.

Revisa la entrevista completa a continuación:



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