Desconocido documental sobre el poeta Rodrigo Lira

Plataforma Cultural, Campus Juan Gómez Millas,Avenida Grecia 3401, Ñuñoa.

Jueves 25 de junio – 18:00 horas.

Con una función especial denominada “Este texto está fuera de contexto: cine y literatura en Carlos Flores“, se estrenará el documental “Rodrigo Lira”, recuperado por la Cineteca de la Universidad de Chile como parte de un trabajo integral de investigación del archivo del cineasta. La película es un retrato colectivo en que amigos y cercanos abordan los claroscuros de un poeta fundamental de la escena nacional de la década de los 80, cuyo trágico final marcó a una generación.

“Era alguien que ponía a prueba la capacidad para desestabilizar los códigos de comportamiento en la relación interpersonal” recordaría años después Enrique Lihn, quien mantuvo una estrecha y fragmentaria amistad con el poeta. Tras su muerte, ocurrida a finales de 1981, dejó una serie de poemas inquietantes que lo han erguido como un escritor de culto, referente para las nuevas generaciones.

La película será exhibida junto al documental “Pepe Donoso” (1977), producido por Foco Films y también dirigido por Flores, retratando el retorno del novelista luego de vivir varios años en el exterior, en un viaje hacia su propia memoria. Tras la proyección, se realizará un Cine Foro con el cineasta.

Cine Club Universitario es una actividad desarrollada desde la unidad de Mediación y Públicos de la Cineteca de la Universidad de Chile, que depende de la Facultad de Comunicación e Imagen de la misma casa de estudios.