Documental “Memorias de Lo Espejo”

Vía YouTube.

Memorias de Lo Espejo es un documental que recorre la historia de la comuna a través de las voces, recuerdos y experiencias de sus vecinos y vecinas.

Combina investigación histórica y testimonios de la comunidad para poner en valor las memorias, identidades y formas de organización que han dado forma a sus barrios a lo largo del tiempo.

La obra es una invitación a conocer la historia de Lo Espejo desde quienes la han construido y continúan proyectándola hacia el futuro.