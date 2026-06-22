Documental “Memorias de Lo Espejo”
Documental “Memorias de Lo Espejo”
- Vía YouTube.
Memorias de Lo Espejo es un documental que recorre la historia de la comuna a través de las voces, recuerdos y experiencias de sus vecinos y vecinas.
Combina investigación histórica y testimonios de la comunidad para poner en valor las memorias, identidades y formas de organización que han dado forma a sus barrios a lo largo del tiempo.
La obra es una invitación a conocer la historia de Lo Espejo desde quienes la han construido y continúan proyectándola hacia el futuro.
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