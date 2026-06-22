Festival de Fotografía de la Sexta Región (FEFS)

Casa de la Cultura, Cachapoal 90, Rancagua.

Inauguración: sábado 27 de junio – 12:30 horas

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Las actividades comienzan desde el sábado 27 de junio con la presentación del fotolibro “Sandy, la Marilyn del puerto” de la destacada fotógrafa chilena Loreto Vergara en la Casa de la Cultura de Rancagua a las 12:30 horas.

Asimismo, el día 18 de julio el lanzamiento de la primera colección de fotolibros de fotografías de la Región de O´Higgins Casa de la Cultura de Rancagua a las 12:30 horas.

Por otro lado, desde el 1 de julio al 31 de agosto será el llamado a convocatoria dirigida a fotógrafos y fotógrafas residentes en la región de O’Higgins, quienes podrán postular proyectos fotográficos concluidos con el objetivo de transformarlos en una publicación editorial. El llamado será realizado vía redes sociales del FEFS.