Encuentro musical “Crónicas del Forastero” en Valparaíso

Sala Rubén Darío, Errázuriz 1108, Valparaíso.

Jueves 25 de junio – 15:45 horas.

Gratis.

Jorge Teillier (1935-1996) fue uno de los poetas más influyentes de la literatura chilena del siglo XX. Su obra dió forma a la llamada poesía lírica, una escritura que evocó la vida de provincia, las infancias y las tradiciones, teniendo como telón de fondo los paisajes del sur de Chile.

“Crónicas del Forastero es una experiencia musical inspirada en el universo poético de Jorge Teillier. Más que un homenaje tradicional, la propuesta parte de la idea de que la poesía no habita sólo en los libros, sino también en el sonido, el espacio y la experimentación artística. A través de un viaje sonoro construido por las bandas participantes, el evento invita a vivir la poesía como una experiencia sensible y crítica, donde la música se convierte en un lenguaje que dialoga con la obra de Teillier”, menciona Álvaro Pavez Cataldo, integrante de Lxs Sagradxs.

En el escenario se presentarán tres proyectos de la escena independiente y local: Vaquero Muerto, Cap Ducal y Lxs Sagradxs, acompañados de las propuestas visuales del artista VJ Keka. El evento es producido por el destacado sello musical La Silla Corp junto a Lxs Sagradxs, en colaboración con Mauco Records, La Casa Centro Cultural y Sonria.cl

En tanto, el viernes 26 de junio, la propuesta se traslada a formato radial. La cita es para las 12:00 horas en “Café Negro / Toma Directa” de la reconocida Radio Valentín Letelier (RVL). Quienes estarán con Lxs Sagradxs como invitados centrales del bloque, ofreciendo una “Sesión Electro” orientada netamente a su instrumentación en vivo.

La transmisión será en vivo por el dial 97.3 FM para la región de Valparaíso y vía señal online a través de https://rvl.uv.cl para audiencias fuera de la región.

Instagram: @lossagrados_ y @lasillacorp