Gobierno toma distancia de fallo del TC y espera texto completo por Escuelas Protegidas

El Gobierno buscó contener el impacto político del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales varias normas del proyecto Escuelas Protegidas, aunque admitió que la resolución podría afectar los tiempos de su agenda de seguridad escolar. La Moneda optó por esperar el texto íntegro y los fundamentos de la sentencia antes de definir ajustes a la iniciativa.

El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que la decisión del TC “es parte del proceso legislativo” y sostuvo que, una vez revisados los argumentos, el Ejecutivo evaluará “cómo se puede corregir” lo objetado.

Pese al revés, Alvarado defendió que el corazón del proyecto sigue en pie y destacó medidas como la revisión de mochilas por parte de directivos, la prohibición del uso de capuchas y el resguardo a docentes. “Lo que busca el Gobierno es proteger a los alumnos, la infraestructura de los colegios y propender a que las clases no se interrumpan”, señaló.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, también llamó a la prudencia y reafirmó el respeto del Ejecutivo a las facultades del TC. La secretaria de Estado sostuvo que el objetivo de fondo se mantiene: entregar herramientas a los colegios para prevenir la violencia y reforzar la seguridad.

Arzola además remarcó que el tribunal validó aspectos relevantes de la propuesta, como el filtro de denuncias sobre convivencia ante la Superintendencia de Educación, mecanismo orientado a aliviar la carga administrativa de los equipos escolares. “De todas maneras, estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley”, afirmó.

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, reconoció que el fallo podría ralentizar el despliegue de la agenda de seguridad escolar. Sin embargo, no descartó que los fundamentos del TC abran margen para insistir en algunas normas rechazadas.

“Es evidente que el Gobierno quiere garantizar la seguridad con pleno respeto a la Constitución”, sostuvo Silva. Luego agregó que “aquí lo que está de fondo, evidentemente, no es garantizar seguridad a todo costo”.

Por ahora, el oficialismo cerró filas con la estrategia de La Moneda: no definir una ruta legislativa hasta conocer el fallo completo.