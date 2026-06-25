Humor y clásicos en Sala La Comedia de Teatro ICTUS

Sala La Comedia de Teatro Ictus, Merced 349, Metro Bellas Artes.

Mes de julio.

A continuación, el detalle de la programación completa de julio de 2026.

“Los payasos de la esperanza”

Vuelve a un clásico de la dramaturgia chilena de fines de los 70, “Los payasos de la esperanza”, escrito por el actor Mauricio Pesutic junto a Raul Osorio en el Taller de Investigación Teatral de la Universidad Católica. Convirtiéndose en un clásico, la obra destacó por utilizar la ternura y el humor para combatir la marginalidad de la época y mantener la dignidad en contextos adversos. En la década del 80 se integra el actor Roberto Poblete, consolidando un elenco que recorrería Chile y múltiples escenarios en distintos países.

En esta temporada, el nuevo elenco está integrado por Simón Pesutic, Vivianne Dietz y Germán Pinilla, quienes interpretan a Tony Pelusita, Tony Cucharón y Tony Liberty, bajo la dirección de Roberto Farías. La obra cuenta la historia de tres payasos cesantes que, mientras esperan una oportunidad laboral, comparten sus experiencias y enseñan el oficio a un aprendiz. Se equilibran momentos cómicos y emotivos para construir una reflexión sobre la resiliencia y la esperanza.

Un clásico que mantiene vigencia por su sensibilidad social y su profunda conexión con el público.

Coordenadas

Funciones: 3 al 25 de julio | viernes y sábados, a las 20:00 h

Sala La Comedia de Teatro Ictus. Merced #349, Barrio Lastarria

Entradas disponibles a través de Ticketplus o en boletería presencial (disponible solo los días de función de 17:00 a 20:00 horas)

Precios: $15.000 general | Est y tercera edad: $7.500

Ficha artística

Dramaturgia: Mauricio Pesutic y Raul Osorio

Dirección: Roberto Farias

Producción: Matias Morales

Elenco: Vivianne Dietz, Simon Pesutic y German Pinilla

Diseño Integral: Pamela Chamorro

Técnico en sonido: Ricardo Inzunza

Diseño de vestuario: Pamela Chamorro

“El traje del novio”

Vuelve con cinco funciones de “El traje del novio”, todos los domingos de julio. Una obra que ha llenado nuestra sala anteriormente, ya que aborda desde lo íntimo y lo cotidiano, preguntas universales sobre las huellas que deja el pasado, las decisiones que definen nuestras vidas y la capacidad (o incapacidad) de cerrar ciclos.

“Es una obra que, bajo la apariencia de una comedia ágil y contemporánea, reflexiona sobre la memoria emocional y cómo ésta condiciona nuestro presente, lo que conecta directamente con la idea de resistencia como acto de no olvidar”, comenta Héctor Morales, director de la obra.

Con las actuaciones de Diana Sanz y Guilherme Sepúlveda, el montaje se convierte en un relato íntimo de un reencuentro y el intento por reparar una relación injustamente quebrada producto de las consecuencias trágicas, y permanentemente ocultadas, de los secuestros de niños y niñas ocurridos en Chile durante la dictadura militar.

Obra ganadora de la XX Muestra Nacional de Dramaturgia, iniciativa financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas.

Coordenadas

Funciones: 5 al 26 de julio | domingos, a las 19:00 h

Entradas disponibles a través de Ticketplus o en boletería presencial (disponible solo los días de función de 17:00 a 20:00 horas)

Precios: $15.000 general | Est y tercera edad: $7.500

Ficha artística

Dramaturgia: Felipe Zambrano

Dirección: Héctor Morales

Asistente de dirección: Matías Silva

Elenco: Diana Sanz y Guilherme Sepúlveda

Diseño: Manuel Morgado

Jefatura técnica y encargado de iluminación: Cristóbal Manríquez

Diseño sonoro y musicalización: Ángela Acuña

Encargado de sonido: Claudio Quilodrán

Producción: Alessandra Massardo

Duración: 70 minutos

Edad: +14

Ciclo de conciertos íntimos ICTUS

“LARÓ”

Exponente del indie pop latinoamericano, Diego Laroze, mejor conocido como LARÓ, presenta un espectáculo íntimo, intenso y cargado de emoción. Con una propuesta que combina sensibilidad, fuerza interpretativa y una identidad sonora única dentro de la nueva escena chilena, el artista invita al público a sumergirse en una experiencia musical cercana y envolvente. Será una noche especial para recorrer sus canciones, conectar con nuevas historias y disfrutar de una de las voces más interesantes del panorama actual. Un concierto pensado para quienes buscan descubrir nuevos sonidos y vivir la música en un formato cercano y auténtico.

Coordenadas

Fecha: 15 de julio | miércoles, a las 20:00 h

Entradas disponibles a través de Portaldisc

Precios: preventa 1: $9.000 | general $12.000 | En puerta: $15.000

Ciclo de Stand Up Comedy ICTUS

“Moyita y Panqueque”

Los actores y comediantes, Mónica “Moyita” Moya y Sergio “Panqueque” Domínguez, dedicados hace más de 23 años a la improvisación teatral, llegan a la Sala la Comedia de Teatro ICTUS con improvisaciones libres, desafios teatrales y juegos actorales a través de las sugerencias del público existente. Los comediantes (parte del programa de tv “Los Improvisadores”) han presentado su espectáculo por todo Chile y gran parte Latinoamérica, Europa y Norteamérica, siendo un referente del teatro y la improvisación nacional e internacional. En esta especial fecha, los actores improvisarán historias llenas de creatividad, espontaneidad y ¡mucho humor! Sin duda un espectáculo teatral de comedia improvisada.

Coordenadas

Fecha: 23 de julio | jueves, a las 23:00 h

Entradas disponibles a través de Ticketplus

Precios: $12.000 general

📌Convenios activos Teatro ICTUS

– Socios Red Salas de Teatro (disponible en ticketplus)

– Socios Sidarte (disponible en la boletería del teatro)

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