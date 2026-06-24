Ministro Arrau descarta cercanía con imputado que manejaba a 264 km/h en Vitacura

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió a responder luego de que se vinculara a su entorno familiar a Pablo José Izquierdo Reyes (38), ligado al grupo Izquierdo Menéndez, uno de los conglomerados empresariales y familiares más importantes de Chile, quien fue detenido por conducir a 264 kilómetros por hora en Vitacura, un caso que generó polémica pública tras la decisión de la Jueza Ximena Rivera de prohibir conocer su identidad y datos que conduzcan a su revelación.

Según publicó Fast Check, Pablo José Izquierdo Reyes sería familiar directo de Luz María Izquierdo, esposa del secretario de Estado. El ministro Arrau abordó el tema en su cuenta de X, donde afirmó: “Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía”.

Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía. Conductas como las de este sujeto deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Quien pone en riesgo la vida… https://t.co/mWMHlYKLTG — Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 24, 2026

El ministro agregó que conductas de ese tipo “deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley” y sostuvo que quien pone en riesgo la vida de terceros debe asumir las consecuencias de sus actos.