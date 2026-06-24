Pánico y edificios destruidos en Caracas tras fuertes sismos

Dos fuertes sismos consecutivos sacudieron este miércoles Venezuela y provocaron el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas, sin que se conozca por el momento si hay víctimas, según reportes de las agencias de noticias ap y afp.

Una periodista de la afp vio un inmueble de varias plantas completamente destruido en el barrio de Altamira en la capital venezolana, mientras las redes sociales circulan videos de la destrucción en una de las principales avenidas de Caracas.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, afirmó sin precisar detalles que son varios los edificios que se derrumbaron. Otros inmuebles perdieron su fachada.

El barrio de Altamira en Caracas presentó “situaciones alarmantes” con casas y edificios derrumbados, dijo, sugiriendo que hubo heridos en el terremoto y pidiendo a los automovilistas que cedieran el paso a las ambulancias y otros vehículos de emergencia.

Varias zonas de la ciudad quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

Las autoridades informaron que se ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios tras el terremoto.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos. El sismo de este miércoles fue sentido incluso en la capital colombiana, Bogotá.

Alerta de tsunami para parte del Caribe tras un sismo

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela.

El aviso de tsunami fue emitido a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El terremoto, registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió este jueves en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

Dos sismos consecutivos de 7,5 y 7,2 sacudieron Venezuela en un minuto

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.