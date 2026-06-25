Cambio climático reduce el mundo habitable de las aves marinas

Las aves marinas no permanecen inmóviles frente al cambio climático. Cuando las temperaturas del océano cambian, muchas especies intentan sobrevivir desplazándose hacia nuevas áreas y reduciendo el tamaño de sus rangos de distribución. Sin embargo, esa estrategia tiene límites debido a la rapidez del calentamiento del océano.

Un estudio publicado recientemente en Nature Climate Change reveló que las aves marinas pelágicas (que pasan la mayor parte de su vida en mar abierto), como albatros, petreles, fardelas y golondrinas de mar, han respondido históricamente a cambios ambientales contrayendo sus hábitats y recorriendo distancias cada vez mayores para buscar condiciones ambientales adecuadas. El problema surge cuando el clima cambia demasiado rápido, como ocurre actualmente.

La investigación forma parte del proyecto “Biodiversidad Oceánica Bajo Amenaza del Cambio Climático”, liderado por el Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI) de la Universidad Católica del Norte, financiado por ANID y desarrollado con participación de investigadores de la Universidad de Reading (Reino Unido), el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y la Universidad de La Serena.

El trabajo fue encabezado por Jorge Avaria-Llautureo (Universidad de Reading) y contó con la participación de Marcelo Rivadeneira (Universidad de La Serena y CEAZA) y de Guillermo Luna-Jorquera (Universidad Católica del Norte y ESMOI).

Análisis de 63 millones de años

Los investigadores analizaron datos filogenéticos y paleoclimáticos de más de 120 especies de Procellariiformes a lo largo de 63 millones de años. Mediante un nuevo modelo geoespacial y simulaciones de climas pasados, reconstruyeron sus rangos de distribución, rutas de dispersión y temperaturas ambientales experimentadas durante su historia evolutiva.

Un rasgo distintivo de los Procellariiformes es su filopatría (del griego philo, afinidad y patria, tierra natal) que se relaciona con la tendencia de los animales a permanecer en su territorio de origen o regresar a él para aparearse, anidar o alimentarse.

Rivadeneira explica que “en el caso de los albatros este comportamiento es especialmente extremo y famoso: Un polluelo empluma y abandona la colonia natal, luego pasa entre 5 y 10 años (o más) en el mar, volando miles de kilómetros, incluso circunnavegando el hemisferio sur, sin reproducirse. Luego regresa a la misma isla o colonia donde nació. Muchas especies vuelven al mismo sector e incluso al mismo nido, y forman parejas de por vida”.

“Por esta razón, especies con rangos pequeños y alta fidelidad a colonias específicas enfrentan un riesgo particularmente alto. Si esa colonia se ve afectada, la fuerte filopatría hace menos probable que la población se mude fácilmente a otro lugar”, recalca. De hecho, los resultados muestran que la velocidad del cambio climático es un factor decisivo. El actual calentamiento oceánico ocurre a un ritmo muy superior al registrado durante gran parte de la historia evolutiva de estas aves, intensificando la contracción de sus rangos y aumentando las distancias que deben recorrer para sobrevivir.

Entre las especies con mayor riesgo figuran el Petrel de Galápagos, el Petrel de Jouanin, la fardela de Newell y la Golondrina de mar chica, esta última mantiene en el islote Chungungo, en el Archipiélago de Humboldt, una de sus colonias reproductivas más importantes entre Ecuador y Chile.

El cambio en cifras

“El mundo de las aves marinas se reduce a medida que el océano se calienta o se enfría. Y cuando la temperatura cambia demasiado rápido, estas aves se ven forzadas a volar más lejos para sobrevivir”, señala Jorge Avaria-Llautureo, autor principal del estudio.

“Históricamente, la tasa mediana de cambio de temperatura local que estas aves experimentaron fue de aproximadamente 2,2 °C por millón de años, lo que equivale a unos 0,000022 °C por década. En cambio, el calentamiento actual de los océanos avanza a una velocidad de alrededor de 0,13 °C por década. Esto significa que el cambio actual es cuatro órdenes de magnitud más rápido (unas 10.000 veces más veloz) que cualquier cosa que estas especies hayan enfrentado en su historia evolutiva”, precisa Avaria-Llautureo.

Utilizando modelos de distribución de especies, los investigadores estimaron que bajo escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero (RCP 8.5), más del 70% de las especies actuales de Procellariiformes contraerían sus rangos y tendrían que desplazarse mayores distancias hacia fines de este siglo.

“Las aves marinas cumplen un rol clave en el funcionamiento del océano porque transfieren nutrientes que favorecen la productividad marina y sostienen cadenas alimentarias vinculadas a peces y mariscos. Por eso, la pérdida de aves marinas no solo representa un problema de biodiversidad, sino también una amenaza para procesos ecológicos fundamentales y actividades humanas asociadas al mar”, explica el Dr. Guillermo Luna-Jorquera, coautor del estudio.

Es por esto que los autores del estudio “Seabird range contraction and dispersal under climate change” enfatizan la necesidad de proteger corredores oceánicos de dispersión y áreas de reproducción presentes y futuras, especialmente en especies con rangos reducidos o limitada capacidad de desplazamiento.

“Los esfuerzos de conservación deben centrarse no solo en proteger los lugares donde viven hoy las aves marinas, sino también en salvaguardar los lugares a los que necesitarán llegar en el futuro”, afirma Guillermo Luna-Jorquera.