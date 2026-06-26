Exposición “Para algunas caídas no existe la gravedad” en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Salón del Tercer Piso, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

26 de junio al 27 de septiembre.

Cómo los medios construyen, legitiman y moldean a las figuras del poder es el tema transversal de la exposición. Mucho antes de que las redes sociales instalaran las fake news y la pos verdad en el centro del debate público, dos artistas se adelantaron a su época para mostrar de qué manera los medios producen líderes.

El argentino David Lamelas (Buenos Aires, 1944) y la estadounidense Hildegarde Duane (Los Ángeles, 1943) llegan por primera vez a Chile con la exposición Para algunas caídas no existe la gravedad, que se inauguró este jueves en el Salón del tercer piso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Bajo la curaduría de Paula Solimano, la muestra propone un recorrido por cinco piezas audiovisuales en las que ambos artistas recurren a la parodia, la ironía y la sátira para examinar la construcción mediática del poder y la autoridad. A través de programas de televisión ficticios, Lamelas y Duane encarnan un repertorio de personajes —dictadores caídos, presentadoras de noticias, estrellas del espectáculo— que dejan al descubierto los mecanismos con que la pantalla produce y legitima a las figuras públicas.

“La obra de los artistas, realizada entre las décadas de 1970 y 1990, anticipó debates hoy plenamente vigentes sobre la manipulación de la información en contextos democráticos y dialoga de manera directa con la misión del museo de vincular las experiencias históricas con las problemáticas actuales. La exposición forma parte del programa de la institución para integrar lenguajes contemporáneos y abrir espacio al arte de proyección internacional en el contexto local”, comenta Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, institución que acaba de recibir el X Premio de Derechos Humanos Rey de España.

Lamelas, uno de los nombres clave del arte conceptual latinoamericano, ha participado en las bienales de São Paulo y de Venecia y la Documenta de Kassel. Su obra integra colecciones de referencia mundial como el MoMA de Nueva York, la Tate Modern, el Museo Reina Sofía y el MALBA.

Duane, por su parte, ha expuesto individualmente en el Künstlerhaus Stuttgart y su trabajo forma parte de los acervos del MoMA, el Centre Pompidou, el Guggenheim y el Reina Sofía, con una trayectoria reconocida en medios electrónicos, fotografía, escritura y performance. Su práctica audiovisual y performática utiliza el humor, la ironía y la parodia para cuestionar los estereotipos de la “mujer occidental” y los roles asignados a las mujeres en la sociedad.

El poder como producto televisivo

Lamelas llega al Museo de la Memoria cuando es el centro de la atención del mundo del arte. La Nación de Argentina lo definió como “el Duchamp de América Latina” —en palabras de Ariel Aisiks, fundador de ISLAA— por el impacto de su trabajo como pionero del arte conceptual. La comparación llega a propósito de The Machine, la mayor exposición individual de David Lamelas en Nueva York, inaugurada en la Dia Art Foundation, que se extenderá por 10 meses con esculturas, instalaciones, performances y películas realizadas desde 1965.

Su obra sigue vigente, casi literalmente. En The Machine se reactiva una pieza de 1968 que daba acceso en tiempo real a la guerra de Vietnam; hoy, con las noticias de Medio Oriente entrando a las salas vía Instagram, su pregunta por cómo se construye la información sigue abierta.

Esa indagación constante sobre la información, los medios y el poder es justamente el corazón de lo que el público chileno podrá ver en Para algunas caídas no existe la gravedad. La muestra reúne cinco obras que construyen un relato en arco: desde El dictador (1978) —donde Lamelas encarna con ironía a un coronel latinoamericano exiliado entrevistado por una periodista interpretada por Duane— hasta Manila Run (1994), sátira sobre los Marcos huyendo de Filipinas. Entre medio, piezas como The Hand, The Dictator Returns y Smart People diseccionan, cada una a su modo, cómo los medios convierten a figuras autoritarias en celebridades y productos de consumo televisivo.

Hubo otra oportunidad de conocer a los artistas aparte de la inauguración. El 23 de junio se realizaró un conversatorio en el Museo de Bellas Artes, comenta Paula Solimano. “Es un cruce colaborativo entre ambas instituciones y barrios que permite ampliar audiencias, abrir diálogos y, especialmente, mirarnos como consumidores de medios y productores de sentido. Hace varias décadas, Lamelas y Duane —un argentino y una estadounidense observando el continente— ya pensaban el ecosistema mediático como un espacio donde se construyen autoridad, prestigio y fama; las figuras públicas se convierten en celebridades y, al transformar lo político en relato personal, la responsabilidad tiende a diluirse en forma de biografía. La exposición pone en evidencia la complicidad entre medios, figuras públicas y audiencias, e invita a pensar críticamente un presente en que la lógica del espectáculo determina lo visible, lo que se olvida y aquello que queda sin consecuencias en la esfera pública”, comenta

Esta exposición cuenta con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la colaboración del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo en el marco de la Asociación Más Museos. Patrocinan también la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, la Facultad de Artes Arquitectura y diseño de la Universidad Diego Portales y el Departamento de Vinculación Estratégica de la Universidad de Santiago.