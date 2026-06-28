Ciclo “Ecos de Lectura” con Claudio Millacura

Librería Universitaria, Casa Central de la Universidad de Chile, Alameda 1050, Metro U. de Chile.

Martes 30 de junio – 13:30 horas .

Inscripciones AQUÍ.

En el marco del Mes de América Latina y los Pueblos Indígenas, el próximo martes 30 de junio a las 13:30 horas se realizará una nueva sesión de Ecos de Lectura, ciclo de conversaciones con autores de Editorial Universitaria.

Este espacio cultural, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile en conjunto con Editorial Universitaria, surge como una instancia de vinculación con la comunidad para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo en torno al patrimonio bibliográfico de la institución.

A través de la revisita a obras fundamentales de su catálogo, el ciclo reúne a autores y académicos en conversaciones abiertas al público. En esta oportunidad, la jornada estará dedicada al libro El conocimiento: ese cántaro quebrado. Taller de Epistemologías Indígenas y Académicas y contará con la participación de Claudio Millacura, coordinador académico de la Cátedra Indígena del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y profesor asociado de la misma unidad académica, quien abordará los diálogos y cruces entre los saberes indígenas y el conocimiento académico contemporáneo.

Respecto a esta nueva edición, Lilian Isamit, gerenta general de Editorial Universitaria, destacó que “para nuestra editorial es especialmente significativo dedicar esta sesión a una obra que invita a reflexionar sobre los conocimientos y experiencias de los pueblos indígenas. Creemos que el diálogo entre distintas formas de comprender el mundo enriquece el pensamiento crítico y fortalece el reconocimiento de la diversidad cultural que forma parte de nuestra identidad”.

Por su parte, el director de Extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, relevó el impacto social de la iniciativa señalando que “este ciclo expresa el compromiso de la Universidad de Chile con la democratización del conocimiento, abriendo sus puertas para que las reflexiones y saberes que se producen en la academia dialoguen con la ciudadanía y contribuyan a la construcción de una sociedad más participativa y crítica”.

Asimismo, el directivo agregó que “como universidad pública, tenemos la responsabilidad de reconocer que existen múltiples formas de producir conocimiento. El diálogo entre los saberes indígenas y la academia enriquece nuestra comprensión del mundo y nos permite avanzar hacia una institución más inclusiva, intercultural y conectada con la diversidad de nuestros territorios”.

Las jornadas de Ecos de Lectura se desarrollan de manera periódica y su programación es difundida a través de los canales oficiales de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y Editorial Universitaria.