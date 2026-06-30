Ciclo de Abbas Kiarostami en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.

4 de julio .

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En julio, Centro Arte Alameda rinde homenaje a uno de los cineastas más influyentes de la historia del cine contemporáneo con una retrospectiva dedicada al maestro iraní Abbas Kiarostami, a diez años de su fallecimiento, ocurrido el 4 de julio de 2016. A través de siete películas fundamentales de su filmografía, el ciclo invita a revisitar la obra de un autor cuya sensibilidad, humanidad y lenguaje cinematográfico transformaron para siempre la forma de mirar el mundo. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Antes de convertirse en uno de los grandes nombres del cine mundial, Kiarostami inició su trayectoria como pintor y trabajando con niños y jóvenes, una experiencia que marcaría profundamente su obra. Admirado por su extraordinaria capacidad para dirigir infancias, construyó películas que abordan con delicadeza temas universales como la amistad, la lealtad, el respeto y la muerte.

Sus historias, ambientadas en escenarios reales del Irán rural, destacan por el trabajo con comunidades locales y actores no profesionales, así como por una puesta en escena que convierte los paisajes, los caminos y la vida cotidiana en protagonistas.

Entre el documental y la ficción, su cine desarrolla una poética única que continúa inspirando a generaciones de realizadores en todo el mundo. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

La retrospectiva comienza el sábado 4 de julio con El viajero (1974), una entrañable historia sobre la obsesión de un niño por asistir a un partido de fútbol, considerada una de las primeras grandes muestras del talento de Kiarostami para retratar la infancia.

El miércoles 8 de julio será el turno de ¿Dónde está la casa de mi amigo? (1987), uno de los títulos más emblemáticos del director, donde un gesto de amistad desencadena un conmovedor recorrido por los pueblos de Koker.

El sábado 11 de julio se exhibirá A través de los olivos (1994), la última entrega de la célebre Trilogía de Koker, una reflexión sobre el cine, el amor y la reconstrucción tras un terremoto.

El martes 14 de julio llegará El sabor de las cerezas (1997), ganadora de la Palma de Oro en Cannes, una profunda road movie filosófica sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia.

La programación continuará el sábado 18 de julio con El viento nos llevará (1999), una obra contemplativa que explora el encuentro entre la modernidad y las tradiciones rurales iraníes.

El lunes 20 de julio se presentará Copia certificada (2010), la primera película que Kiarostami realizó fuera de Irán, protagonizada por Juliette Binoche y centrada en las complejas relaciones entre el arte, la identidad y el amor.

Finalmente, el sábado 25 de julio cerrará el ciclo Como alguien enamorado (2012), rodada en Japón, un delicado retrato sobre la soledad, el afecto y los vínculos inesperados.

A diez años de su partida, esta retrospectiva celebra el legado de un cineasta imprescindible, cuya obra continúa dialogando con el presente gracias a una mirada profundamente ética y poética sobre la condición humana. Es una oportunidad única para descubrir o reencontrarse con un autor que hizo de la sencillez una de las formas más profundas del cine.

Centro Arte Alameda forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.