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Ciclo de cine queer en MUBI CULTURA Crédito: Cedida

Ciclo de cine queer en MUBI

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Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Ciclo de cine queer en MUBI 

  • Vía MUBI.

Para celebrar el Mes del Orgullo,  MUBI presenta está colección especial dedicada a directores que reinterpretan el pasado desde una perspectiva queer. Un viaje al pasado, travieso y apasionado, cuyo objetivo es visibilizar el papel histórico de las historias LGBTQ+, aquellas que por mucho tiempo estuvieron a las sombras por el statu quo.

¡Siempre Estuvimos Aquí! El Cine Queer En Retrospectiva, está ya disponible en la plataforma.

Un homenaje a las generaciones, narrativas y perspectivas queer, conformado por:

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