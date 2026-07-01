Ciclo de cine queer en MUBI
Ciclo de cine queer en MUBI
- Vía MUBI.
Para celebrar el Mes del Orgullo, MUBI presenta está colección especial dedicada a directores que reinterpretan el pasado desde una perspectiva queer. Un viaje al pasado, travieso y apasionado, cuyo objetivo es visibilizar el papel histórico de las historias LGBTQ+, aquellas que por mucho tiempo estuvieron a las sombras por el statu quo.
¡Siempre Estuvimos Aquí! El Cine Queer En Retrospectiva, está ya disponible en la plataforma.
Un homenaje a las generaciones, narrativas y perspectivas queer, conformado por:
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LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO (2025), Dir. Diego Céspedes
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FREAK ORLANDO (1981), Dir. Ulrike Ottinger
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UN DÍA CON PETER HUJAR (2025), Dir. Ira Sachs
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VIET AND NAM (2024), Dir. Minh Quý Trương
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EL CINE PROHIBIDO (1995), Dir. Rob Epstein, Jeffrey Friedman
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THE WATERMELON WOMAN (1996), Dir. Cheryl Dunye
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RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS (2019), Dir. Céline Sciamma
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QUEER (2024), Dir. Luca Guadagnino
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MISHIMA: UNA VIDA EN CUATRO CAPÍTULOS (1985), Dir. Paul Schrader
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EXTRAÑA FORMA DE VIDA (2023), Dir. Pedro Almodóvar
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PLEASE BABY PLEASE (2022), Dir. Amanda Kramer
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BLANK NARCISSUS (PASSION OF THE SWAMP) (2022), Dir. Peter Strickland
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