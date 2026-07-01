Ciclo de cine queer en MUBI

Vía MUBI.

Para celebrar el Mes del Orgullo, MUBI presenta está colección especial dedicada a directores que reinterpretan el pasado desde una perspectiva queer. Un viaje al pasado, travieso y apasionado, cuyo objetivo es visibilizar el papel histórico de las historias LGBTQ+, aquellas que por mucho tiempo estuvieron a las sombras por el statu quo.

¡Siempre Estuvimos Aquí! El Cine Queer En Retrospectiva, está ya disponible en la plataforma.

Un homenaje a las generaciones, narrativas y perspectivas queer, conformado por: