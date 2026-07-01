XI Festival de Teatro Familiar en Teatro Azares

Teatro Azares, Huérfanos 2146, Metro Cumming.

2 al 4 de julio .

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Azares trae entretenidos planes para este invierno, con el XI Festival de Teatro Familiar 2026, una celebración donde tendremos diversas y entretenidas actividades para vivir en familia en el período de vacaciones, del 2 al 4 de julio 2026, a partir de las 16:00 horas.

XI FESTIVAL DE TEATRO FAMILIAR 2026 A LAS 17:00 HORAS

2 de julio de 2026 > “PEPA EN EL CERRO DE LAS MARAVILLAS” de la Cia. Indómita Teatro, es la historia de una niña curiosa que recorre el cerro Chicauma con su divertida abuelita, donde encuentra con diversos habitantes del cerro: animales, plantas y hongos, que le comunican importantes verdades sobre su existencia en el planeta, de una manera lúdica y sorprendente. Con esta emotiva obra nos sumergimos en un mundo de fantasía que nos invita a cuestionar la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza. Promoviendo el amor y la colaboración entre especies.

Viernes 3 de Julio 2026 de 2026 > “UNA CASITA EN LA LUNA” de la Cia. Nocti Teatro, es una obra musical de teatro negro que combina ternura, humor y preguntas sobre la vida, el duelo y el sentido de pertenencia. Cuenta la historia de Chispita y su Madre, quienes como habitantes de la luna, tienen la misión de sembrar estrellas para que el cielo nunca deje de brillar. En este mismo universo se encuentra Oscurín, guardián de la oscuridad, que sueña con alcanzar la luz y sentirse acompañado por otros: ¿Qué pasará cuando ambos mundos se crucen por el deseo de la luz lunar?

Sábado 4 de Julio de 2026 > “GALATEA, MI AMIGA ESPACIAL” de la Cia. El Ojo Teatro, es un montaje interdisciplinar que integra el teatro y el circo con el texto inspirado en el libro “Ami, el niño de las estrellas”, del destacado autor chileno, Enrique Barrios. En la obra el sueño de una niña es interrumpido por dos extraterrestres, Galatea y Galatín, quienes llegan al planeta Tierra con la misión de salvar a la humanidad de la individualidad y sus consecuencias, enseñando a la pequeña Aurora la ley fundamental del universo: El Amor. Una historia que promueve la participación, la interacción con el público y el sentido

TEATRO ADULTO A LAS 20:00 HORAS

Viernes 10, 17, 24 y 31 de Julio 2026 > “THE LADY’S SHOW” de la Cia. Trastornada Teatro, trae una obra de estética glamorosa y tensión opresiva donde cuatro mujeres son obligadas a participar en un violento programa de entretenimiento dirigido por un Productor que controla sus cuerpos y emociones. A través de una dinámica interactiva, el público influye en el destino de las performers, convirtiéndose en parte del conflicto. La obra reflexiona sobre la violencia de género, la espectacularización del dolor y las lógicas de poder que transforman a las mujeres en objetos de exhibición.

TEATRO FAMILIAR LOS SÁBADOS A LAS 17:00 HORAS

Sábados 11, 18 y 25 de Julio 2026 > “EUFÓRICAS EMOCIONES” de Cía. Alegría Teatro, es una obra teatral reseña enviada sea revisada y editada previamente, procurando una redacción clara y sin errores, para facilitar su difusión. educativa, familiar e infantil que aborda la convivencia pacífica y el trabajo con las emociones. La historia se desarrolla a partir de un recuerdo de Riley, en el que distintas emociones se activan frente a situaciones cotidianas de amistad, frustración, alegría, tristeza, enojo, miedo y cambios personales. A través del humor, la música, el juego escénico y personajes cercanos al público, la obra invita a reconocer lo que sentimos, comprender que todas las emociones son importantes y aprender a expresarlas de manera sana.

CICLO DE TÍTERES LOS SÁBADOS A LAS 12:00 HORAS

Sábado 11 de Julio 2026 > “EL COCHINO CONTAMINADOR” de la Cía. Sol y Luna, narra la historia de Nicolás y sus amigas flores que ven su plaza y espacios de juego atacados por Papichulo, un sucio personaje que se divierte contaminando. Lo que no sabe este cochino, es que Nicolás tiene un amigo muy especial que los ayudará a revertir todo el daño que ha provocado. Fermín, el basurero, nos enseñará la importancia de reciclar, cuidar el medio ambiente y la limpieza de los lugares que nos rodean.

Sábado 18 de Julio 2026 > “UN TALENTO ESPECIAL” de la Cía. Volitiva Teatro, un montaje escénico inspirado en los cuentos “El talento de sapo” y Animales. Una obra de cuentacuentos y títeres que invita a niñas y niños a vivir una historia de Don Sapo Saposo, un personaje inseguro que cree no tener ningún talento, y Valerina, una artista que también duda de sí misma. La obra promueve valores como la confianza, la perseverancia, dejando como mensaje central que “nunca sabremos lo que somos capaces de hacer, hasta que lo intentamos”.

Sábado 25 de Julio 2026 > “QUE DIFÍCIL SER UN TÍTERE DE FAMILIA” de la Cía. Grupo Artístico Obrero Rydell, cuenta la historia de Ramón y sus hijos, Juanita y René, quienes viven distintas situaciones familiares y divertidas aventuras. Incluye también una recreación humorística del Festival de Viña y las ocurrencias de Nelson, quien intentara raptar a Isis, la joven de la cual René está enamorado. A través de sus personajes y momentos cómicos, la obra entrega mensajes de reflexión y convivencia familiar.

DESDE MI TIERRA LOS DOMINGOS A LAS 17:30 HORAS

Domingo 5 de Julio 2026 > “CHINGANA Y HOMENAJE A GRANDES AUTORES NACIONALES” del Conjunto folclorico urpi-taya, trae el Cuadro “Chingana”, es una adaptación de época ambientada en música y vestuario, en tiempos de la colonia chilena, con danzas típicas de nuestra zona central. El “homenaje a grandes autores nacionales”, es un recorrido de danza y música de norte a sur homenajeando a grandes autores y cantautores nacionales como, Raul de Ramon, Víctor Jara, Margot Loyola, Violeta Parra, Sandra Ramírez, Héctor Pávez y Rolando Alarcon.