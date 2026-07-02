“Un cuento chileno” e “Hijo de Ladrón” en Talca

Teatro Regional del Maule, 1 Ote 1484, Talca.

Desde el 9 de julio.

Entradas AQUÍ.

El Teatro Regional del Maule (TRM) presenta en su cartelera de julio dos producciones locales que, desde lenguajes escénicos distintos, comparten una misma urgencia: poner sobre el escenario aquello que la sociedad suele mirar de reojo. La compañía Teatro Niebla y la agrupación maulina La Noche y Tú serán las protagonistas de una programación que apuesta por la creación regional como motor de reflexión colectiva.

Ruralidad, infancia y violencias ocultas

El jueves 9 de julio se presenta “Un Cuento Chileno”, ficción poética escrita y dirigida por Daniel Acuña e interpretada por Teatro Niebla. Ambientada en un entorno rural, la obra sigue a una madre que intenta proteger a su hija de amenazas reales y simbólicas, entretejiendo imaginarios del campo chileno —mitos, leyendas, monstruos populares— con problemáticas concretas: el abuso, el trauma, la desigualdad de género y la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta no nació desde el escritorio. Acuña, además de dramaturgo y director, ejerció como abogado de niñez, y esa experiencia es el sustrato de la obra. “Un cuento chileno nace desde la necesidad de hablar sobre violencias y vulneraciones que muchas veces permanecen ocultas en familias y sectores rurales. A través de mitos y leyendas chilenas, la obra muestra cómo los monstruos populares también reflejan monstruos reales”, explica. “Creo que hoy más que nunca sigue siendo urgente hablar sobre niñez y derechos humanos”.

El director es claro respecto al efecto que busca en el público: no es la tranquilidad, sino la incomodidad productiva. “Me interesa que el público reflexione sobre las violencias que todavía naturalizamos y sobre cómo muchas veces preferimos no mirar ciertos temas, especialmente cuando ocurren dentro de espacios familiares. Si la obra logra abrir diálogo o generar una reflexión emocional en el espectador, entonces el teatro ya cumple una función importante”.

Para Acuña, presentar el montaje en el TRM tiene además un significado personal y simbólico. Tras una temporada en el Teatro Nacional Chileno, volver al Maule es, en sus palabras, traer de regreso “una obra que nació desde este territorio y sus contradicciones sociales”. Y agrega: “Los creadores también podemos ser profetas de nuestra propia tierra”.

El espectáculo cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Una nueva mirada a la historia de Manuel Rojas

El miércoles 15 de julio es el turno de “Hijo de Ladrón”, creación de La Noche y Tú inspirada libremente en la novela homónima de Manuel Rojas. Combinando teatro y performance, la propuesta de Rodrigo Calderón interroga los conceptos de exclusión, pertenencia y marginalidad, y cuestiona los relatos que la sociedad construye en torno a quienes habitan sus márgenes.

Calderón explica que la elección del texto no fue casual: “Nos interesó la novela ´Hijo de Ladrón´ porque sigue hablando del abandono, la desigualdad y la búsqueda de dignidad. Sentimos que hoy estas preguntas siguen vigentes en nuestro país y el mundo, y que el teatro es un espacio para volver a ponerlas en discusión”.

Al igual que Acuña, Calderón prefiere generar preguntas antes que entregar respuestas: “Nos interesa que el público se pregunte cómo miramos a quienes quedan fuera de los relatos oficiales y qué responsabilidad tenemos frente a las desigualdades que seguimos reproduciendo”.

Para La Noche y Tú —compañía que también fundó CasaLab, Centro de Investigación Escénica de Talca— presentar la obra en el TRM es una declaración de principios sobre el quehacer artístico regional. “Crear desde el Maule no significa trabajar lejos de un centro, sino hacerlo desde un lugar específico, con sus historias, sus tensiones y sus comunidades”, sostiene Calderón. “Presentar Hijo de Ladrón en el Teatro Regional del Maule es una forma de reafirmar que desde las regiones se pueden desarrollar propuestas artísticas con una identidad propia, una mirada crítica y una profunda relación con su comunidad”.